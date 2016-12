URSEHS descobija a director y delegado le declara la guerra Licenciada de la SEGE no tenía la facultad de negar la entrada a personas a reunión sobre el cierre del túne.

Vecinos expresan que el Director comenzará con los trabajos de obra, para cerrar el túnel a partir del día lunes, cosa que ellos no permitirán. Debido a la situación presentada en la reunión en la escuela primaria “Club de Leones” número 03, donde trataron el asunto del cierre del túnel y que una representante del área jurídica de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Sur negara la entrada a padres de familia, el Coordinador José Sánchez Lara, aseguró no tenía la facultad de hacer lo que hizo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Iniciarán trabajos para tapar el túnel, a partir del día lunes, reiteran vecinos de la colonia XEW. URSEHS solo es Arbitraje José Sánchez Lara, Coordinador de la URSEHS reiteró, “nosotros tuvimos a una comisión aquí, representada por el director, maestros de la escuela, la asociación de padres de familia, donde ellos vinieron a plantearnos que van a construir un cercado perimetral y que afecta ese túnel que es la parte de acceso de Tencaxapa a la Colonia; después acudió una comisión de personas que son vecinos de la XEW, quienes acudieron a pedirnos la oportunidad de que se siga manteniendo el acceso, dado que el tránsito, el traslado de las personas hacia la carretera o hacia las escuelas a los alumnos les quedaría retirado”. Indicó el funcionario educativo, “nosotros le dijimos a la gente y al director de la escuela, que se sentaran en la mesa a dialogar, y analizar pros y contras de manera que se llegue a un acuerdo, que le permita a los dos grupos ganar, no se trata de oponerse uno a otro, sino que se trata de solucionar una necesidad de la escuela, nosotros enviamos a la compañera del Área Jurídica para que escuchara las posturas de ambos grupos, y evitar la confrontación, porque nosotros como Coordinación debemos de fomentar una relación muy fina con la sociedad que está en el contexto de la escuela, con los padres de familia, ya que nosotros estamos prestando un servicio educativo, un servicio que tiene que ser enaltecedor, entonces creo que tenemos que llegar a un buen acuerdo a un buen arreglo, de manera que las dos partes salgan beneficiadas y no lleguemos a situaciones que se están dando en este momento, donde ya hay amenazas de tomar medidas mayores, de tomar carreteras, de tomar la propia escuela, de otras situaciones que se comentan a través del teléfono, a través de pláticas”. Que la sangre no llegue al río Del mismo modo, Sánchez Lara indicó que “entonces invitamos a ambas partes, que nos sentemos a platicar, nosotros no tenemos ninguna autoridad como Unidad Regional, para girar instrucciones de que construyan este deslinde por esta parte del terreno, eso ya es un asunto que se tiene que tratar con los directivos de la escuela, con los padres de familia, con la sociedad en general, pero nosotros no podemos dar la orden porque independientemente de que tengamos un acta de donación, pues no sabemos los deslindes, nosotros no tenemos antecedentes para poder dar una indicación de esa naturaleza”. “Los invito a que tomen decisiones para que ambas partes salgan beneficiadas y que no pongamos a los niños en estrés que puedan traer otro tipo de consecuencias, pero todavía no llegan a un acuerdo, están dialogando todavía para ver qué acciones van a tomar, el director y los maestros deben de respetar también la decisión o la opinión de los padres de familia”, aseveró. Licenciada sobrepasó sus facultades Puntualizó, “nosotros damos aviso al Jefe del Sector, para que de esta manera de aviso al supervisor y atienda este problema, porque en primera instancia están ellos, y al final entonces asume la responsabilidad la Unidad Regional, esto cuando ya rebasa a estos niveles por si no son atendidos, en la reunión que tuvieron a nosotros nos invitaron a ser acto de presencia porque iban a estar autoridades municipales, la sociedad de padres de familia, directivos de la escuelas para escuchar y tratar este asunto, y por eso mandamos a la Licenciada Diana para que fuera testigo de calidad, para que escuchara y llegara el momento en que nos toque nuestra intervención, pero no tenía facultades para hacer lo que dicen ellos que hizo, ella nada más tenía que escuchar, llegado el momento para las Áreas Jurídicas, podamos mediar nuestra intervención como lo marca la Ley, para tratar de conciliar intereses, no era para prohibirle la entrada a nadie, ahí los que estaban convocando era el director de la escuela y el comité de padres de familia, pero se dijo que estarían personas del ayuntamiento e incluso el delegado tenía que estar ahí, para tomar una decisión en conjunto”. Cierre inminente, confrontación anunciada Por su parte vecinos de la Colonia XEW, manifestaron que el director del plantel comenzará los trabajos para tapar el túnel a partir del lunes 12 de diciembre, obra de la cual no ha dado aviso a los padres de familia, por lo que al enterarse un grupo de personas; el pasado martes, acudieron a Derechos Humanos para pedir información sobre la manera de cómo deben de actuar y no salir perjudicados. No obstante, el delegado Eduardo Téllez, comentó que los vecinos no le permitirán al director que tape el túnel y mucho menos si no se los ha hecho saber. Eduardo Martínez Téllez, Delegado de la XEW, manifestó "para el día lunes, según el director, va a comenzar con los trabajos del túnel, pero los vecinos no van a permitirlo, el Coordinador de la URSEHS no ha dado ninguna orden de que se cierre el túnel, e incluso en la visita que realice a la URSEHS el Jefe me dijo que la Licenciada que estuvo presente en la reunión que tuvo el director con personas del ayuntamiento, actuó muy mal, y que fue una mala decisión de su parte el no permitir la entrada al menos a estas dos personas que yo le pedía que estuvieran presentes".