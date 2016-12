Dejan Cascajo En Avenida Maestro Rural

“Si están remodelando toda la calle no tengo problema con eso, en cambio se les agradece por realizarlo, pero lo que nos da curiosidad es porque están trayendo al otro lado de la calle el escombro que están quitando pues creo sería más fácil ya sacarlo y llevarlo a otro lado”, indicó Yhael Bravo, vecino de Ixmiquilpan y deportista de la Unidad deportiva. Dice que al caminar por ésta calle vio varios camiones tirar cascajo en la avenida que está por repararse, misma que en el mes de agosto en plena feria municipal estaba en reparación por el drenaje, después de esto, la avenida quedó de terracería por que no se le colocó carpeta asfáltica y hasta hoy sigue en este estado. “solo queremos saber qué es lo que está pasando en la continuación de la calle pues ya van 5 meses de arreglo y remodelación de la calle y no se ve avance alguno para continúan de este lado de la calle la reparación de la misma”, señaló.