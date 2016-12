Espejeando Yahualica…. un fuerte pronunciamiento de parte de Evelia Bautista, dirigente de Antorcha Campesina contra el alcalde Eustorgio Hernández al señalar que un recurso de la federación gestionaron en la administración pasada y que ya fue entregado, pero que hasta el momento no se está ejecutando, por ello protestaron frente a la alcaldía que por cierto sólo se encontraban algunos empleados, esto para evitar algún conflicto mayor, este tema tendrá de qué seguir hablando cuando los mismos antorchistas anunciaron otras movilizaciones para presionar al alcalde para que comiencen los trabajos de obra pública, ya que según ellos, les habrían costado diferentes plantones tanto en la ciudad de México como en la capital hidalguense; esto podría ocasionar algún tipo de inconveniente al edil que sin embargo informó que no se ha podido ejecutar dicho recurso porque aún no se autorizan los expedientes, además que presentaron algunas irregularidades sobre la ubicación de donde se aplicarán, simplemente cuestiones normales que cada obra, antes de ejecutarse, tiene que cursar…. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios En Huautla comenzó a circular mediante mensajes de texto en las redes sociales el sentir de algunos priístas (se supone) sobre que cuestionan a la alcaldesa Martha Hernández que son varios los funcionarios que han llegado del estado de Veracruz para tomar las riendas de algunas áreas de primer nivel, además que algunos mas no cuentan con el perfil necesario para desempeñar sus funciones; sin duda algo que tendrá que hacer frente la alcaldesa de quien ya se espera presente los primeros resultados de sus 100 días de gobierno que tan esperado tienen los huautlenses. Y es que, los priístas solamente se aparecían en mítines donde había que “tapar el ojo al macho” y solamente contados se la jugaron en el proyecto aliancista de la maestra, el resto se fue a jugar sus canicas, unos con el candidato del presidente y otros con el PES, así que si eso que dicen, no porque no tenga algo de verdad, sino porque si viene de esas bocas tricolores que le dieron contra, se habrá de tomar como un ataque más, y seguramente la presidenta tomará decisiones en base a los resultados de los funcionarios ‘fuereños”, no por el escarnio que en las redes sociales se hace en ese sentido. Donde ha habido algunos conflictos es en el Ayuntamiento de Orizatlán, en donde se han presentado diversos detalles con los integrantes de la Asamblea de los que se escuchan comentarios de que supuestamente han tratado de presionar al alcalde Raúl Valdivia para que acceda a sus peticiones. El problema pareciera ser fuego amigo ya que también se comenta que los priístas están bien puestos. Raúl Valdivia está tomando un curso súper intenso como presidente municipal, en tan sólo cuatro meses, en los que para empezar, arranca de manera controversial, luego de que ya se había definido en el Trife unas nuevas elecciones, cuando de pronto la sala superior lo ratifica, así asume el poder pero sin dinero para enfrentar los primeros compromisos, de tal manera que por unas horas sufrieron el corte de electricidad en el pueblo; después el conflicto posterior, con algunos trabajadores sindicalizados, que además deja entrever que desde adentro de su equipo, algunos no están jalando parejo. Así que seguramente el próximo año recibirá a un Raúl Valdivia con la expresión que da la experiencia, pero también con una mejor perspectiva, luego de que ya podrá ejercer el presupuesto de este nuevo ejercicio fiscal, algo muy diferente al año que termina en que reciben los más fuertes compromisos pero con recursos limitados. En Jaltocán, el millonario sistema de agua potable construido con alrededor de 90 millones de pesos sigue presentando deficiencias y el pueblo continúa inconforme debido a que esta obra cumplirá un año de que debió ser terminada y entregada, sin embargo el alcalde dio a conocer que no se ha recepcionado y que no se firmará nada hasta que esté en funcionamiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando