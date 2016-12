Adelgazamiento de la nómina va en serio a partir de enero: Elia Rodríguez Lucero Alcalde decidió no afectar a trabajadores en navidad y solo no recontratar en enero a los de contrato. El adelgazamiento de la nómina municipal no es una falacia y se llevará a cabo, aseguró la oficial mayor del Ayuntamiento, Elia Rodríguez Lucero, ante los señalamientos en los que se afirma que solo son declaraciones. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Elia Rodríguez Lucero, sindico municipal. La funcionaria sostuvo que si aún no se ha efectuado el recorte de personal es debido al lado humano del Alcalde, quien finalmente ha decidido que los recortes se den a partir del 1 de Enero del 2017, con la aclaración de que no hay despidos, sino simplemente ya no se renovará contrato a quien trabaje bajo el régimen eventual. “Es el lado humano del presidente, ya teníamos la determinación de que estas personas se tenían que ir en este mes, pero es un mes sensible, es de trepente cruel de alguna manera el hecho de decir en esta temporada donde estaban considerando dar el regalito, tener su fiesta, etc..”, aseveró. Reiteró que a partir de Enero, se dará a conocer la cantidad y las listas de las personas que dejarán de prestar sus servicios al Ayuntamiento para que la ciudadanía corrobore que efectivamente se aplica la medida. Sin embargo, Rodríguez Lucero dijo que aunque es prioridad el adelgazamiento de la nómina, tampoco es la única forma en la que el Ayuntamiento está realizando esfuerzos por aplicar medidas de austeridad, pues de igual forma, ahora se tiene un control más riguroso sobre el parque vehicular y de esta manera, los vehículos oficiales sólo pueden circular en horas no hábiles si cuentan con un oficio de comisión y para ello cuentan con el apoyo de la Policía que verifica que se cumpla esta norma. También en la tinta de las impresoras, por ejemplo, ha habido un gran ahorro, pues hay una persona encargada de rellenar los cartuchos en vez de comprarlos nuevos, con lo que si antes se gastaban 60 mil pesos al mes por ese concepto, ahora solo son 3 mil. Se cuenta además con una vulcanizadora propia que funciona en el taller municipal, mismo que también representa un gran ahorro en la reparación de llantas, además de que se solicitará un autotanque a Pemex para controlar de mejor manera el suministro de combustible a los vehículos, entre otras medidas destinadas a ahorrar recursos. Finalmente, la Oficial Mayor indicó que como medida adicional, la comuna contará con su propia farmacia con lo que esperan reducir sustancialmente el gasto en este rubro. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Festejo de globos un intento de proximidad con la población Rindió su primer informe Angélica Entregan equipos musicales a los niños del grupo Ensamble Huasteco del ejido La Lima Ratifican a Aurora Orduña Correa como rectora de la Universidad Intercultural Implementa operativo ‘Blanca Navidad’ la SSPE en Ciudad Valles