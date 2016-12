No tengo gallos ni gallinas para el PRI Afirmando que no tiene preferencia por ningún aspirante en particular de quienes están contendiendo por la dirigencia del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi resaltó que existe un método aprobado para elegir al nuevo presidente y que se tiene que respetar. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios

Guillermina Morquecho Pazzi, diputada local