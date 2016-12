Clausura COEPRIS establecimiento que adulteraba bebidas alcohólicas Tequila, ron, entre otras eran las bebidas alcohólicas que se expendían en el lugar y que eran rellenadas por alcohol industrial, sitio que la dirección de Giros Mercantiles canalizó a la COEPRIS, quienes clausuraron el establecimiento. Axtla de Terrazas, SLP.- La titular del Departamento de Giros Mercantiles, Felipa Saviñón Neri dio a conocer que hace algunas semanas se detectó un establecimiento en el cual, envases de licores como el ron, el tequila entre otros, eran rellenados por alcohol industrial, es decir, de curación, lo cual, pone en grave riesgo a los consumidores, lo que motivó a la clausura del establecimiento, mismo que se ubicaba en la cabecera municipal. Axtla | Axtla 0 Comentarios Tequila, ron, entre otras eran las bebidas alcohólicas que se expendían en un establecimiento ubicado en la salida que dirige a Coxcatlán. Saviñón Neri, señaló que en el citado lugar se encontraron embudos con los que se rellenaban las botellas de todo tipo de alcohol, llámese tequila, ron, lo cual calificó como sumamente grave, además de que el lugar insalubre, por lo que esta caso, fue turnado a las autoridades competentes como lo es la COEPRIS. En este sentido, la titular de Giros Mercantiles refrendó su compromiso por seguir realizando este tipo de operativos mencionando que estos se llevarán a cabo con la COEPRIS, así mismo, indicó que antes de ello, se reunirá con los dueños de los establecimientos de alcoholes para darles a conocer el reglamento que siempre ha existido y que en anteriores administraciones no se puso en práctica. “Los principales puntos que marca este reglamento, son el que no se permita la entrada a menores de edad y en los recientes operativos realizados y en donde se han encontrado a jóvenes, les es solicitada su identificación de mayoría de edad, pues nosotros estamos aplicando la ley y el reglamento por orden explícita del Presidente Municipal Julio César Hernández Recéndiz, quien le ha apostado a la juventud y el deporte; como Giros Mercantiles, tenemos el nombramiento las 24 horas del día y no importa si no estamos en horario laboral, cualquier situación que ocurra, la vamos a investigar y en dado caso, sin miramientos vamos a clausurar los establecimientos que incurran en violaciones al reglamento.”, aseveró Felipa Saviñón. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cabildo se disputó aprobación de bono navideño la mitad de regidores por el si, la otra de que no Organizan festividad de la Divina Providencia DSPTM de Axtla de Terrazas, son delincuentes de cuello blanco: AHH DIF inició colecta de ropa de invierno Dan a conocer convocatoria para cambio del CDMPRI