Cabildo se disputó aprobación de bono navideño la mitad de regidores por el si, la otra de que no Axtla de Terrazas, SLP.- Integrantes del Cabildo en sesión edilicia, determinaron que este año tanto los regidores como el alcalde y el Síndico Municipal no recibirán la compensación navideña que habitualmente se les entrega. Axtla | Axtla 0 Comentarios Cabildo se quedó sin bono navideño. Aunque inicialmente se planteó que el cuerpo edilicio recibiría un bono navideño con un monto equivalente a sesenta días de salario, durante la Sesión de Cabildo se votó por mayoría que no se entregará este tipo de beneficios a ningún regidor. Quienes llevaban la intención de que fuera aprobado este bono por sus intensas actividades edilicias fueron María Antonia García Rivera, Martina Álvarez Cervantes, Arturo Rodríguez y Juana Gallegos Pozos. Al respecto el Presidente Municipal, Julio César Hernández Recéndiz indicó que la propuesta para autorizar el pago de aguinaldos se planteó previamente y estuvo incluida dentro del orden del día, sin embargo el Síndico Juan de Dios Reyes Solórzano y los regidores Álvaro Hernández Espinoza y J. Refugio Ojeda González votaron en contra de este planteamiento. En ese sentido el alcalde consideró que el haber suprimido el pago de aguinaldos para los regidores representará un ahorro considerable a las arcas municipales, pero aclaró que los trabajadores de confianza, sindicalizados y funcionarios sí obtendrán esta prestación. Cabe mencionar que de manera extraoficial se conoce que cada regidor percibe una dieta de un saldo neto de 10, 022 pesos con 77 centavos quincenales, por lo que se deduce que al solicitar el mencionado bono, cada uno de ellos recibiría 40 mil 91 pesos por los 60 días.