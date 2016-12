En basureros se ha convertido orillas de la carretera estatal

Asi lo mencionó el profesor Jorge Bautista, quien dijo que hace unos dias se pudo percatar de cómo un automovilista bajo de su coche y arrojo una bolsa de basura en el tramo carretero arriba mencionando, para después emprender la marcha con rumbo a Tamazunchale, dijo que esta no es la primera ocasión que sucede esto, pues en el lugar se aprecian montones de basura que han sido dejadas a orillas de la rúa. Añadió que en los espacios grandes que hay en la orilla de la carretera, se puede apreciar que de igual forma acuden a tirar bolsas de basura, -“No sé si sea porque se les hace más fácil, o porque el servicio de limpieza de la cabecera no lo realice a tiempo o no pase por sus casas, pero esto no puede ser asi, yo creo que deben esperar a que pase el camión o dejarlo en algún contenedor, y la misma autoridad debe de colocar más contenedores para que esto no suceda, sobretodo que se coloquen a las salidas de las comunidades que están sobre la carretera”.