15 priístas iban a elegir a nuevo dirigente del comité municipal Ex alcalde acusa que se opuso a no tomar en cuenta al Consejo Político. XILITLA- "Si nos salimos de la reunión de priistas celebrada el miércoles pasado donde se pretendía llevar a cabo la elección del nuevo dirigente del PRI, porque la votación seria solo de 15, lo cual no me pareció y considero que se tiene que tomar en cuenta a los integrantes del Concejo Político para evitar críticas" mencionó Fausto Moran Gómez, ex presidente municipal. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Fausto Moran, ex alcalde. "Yo me abstuve de emitir el voto y me retiré porque siempre las personas priistas de las comunidades nos han reclamado que ese nombramiento que ellos consideran importante no se les toma en cuenta". En cuanto a que si se dio el cambio de dirigente del CDM respondió "yo no lo sé porque al no estar de acuerdo en cómo se pretendía elegir al nuevo dirigente me retiré del lugar y tengo entendido que también Carlos Llamazares lo hizo al igual que la compañera Rebeca". Lo anterior, luego de que se supo que en días pasados en las instalaciones del Comité Directivo del tricolor se reunieron los lideres priistas quienes celebraron un encuentro privado donde la propuesta para dirigir el partido en el municipio era o es el ex candidato Franco Hernández Ramírez, quien según transcendió está siendo propuesto por un grupo de priistas encabezado por el aspirante a la alcaldía Gonzalo Santos Guzmán, a quienes se sabe se le sumaron ex colaboradores en los ejercicios de Carlos Llamazares y Fausto Morán Gómez. Al respecto, este último, mencionó "hemos estado realizando varias reuniones con la participación de las dirigencia de los sectores, organizaciones y algunas cabezas de grupo dentro del Revolucionario Institucional con la finalidad de ir viendo quién cuenta con el perfil para la contienda del 2018. El priista mencionó que el Delegado Osvaldo Monsiváis, quería emitir el nombramiento del nuevo dirigente del tricolor, sin embargo "pues ahí salió una situación en la que varios no estábamos de acuerdo que entre 15 personas tomáramos esta importante decisión".