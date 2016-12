Comerciantes comuneros se imponen nuevamente a Plazas y Mercados El director les pidió a los vendedores que pusieran nailon transparente en sus puestos, sabiendo que ellos cuentan con otros colores, que ya usan diariamente. Defendiendo a su venta y compañeros, vendedores de heno y otra mercancía en estas fiestas decembrinas, rechazaron espacios que plazas y mercados les proporcionaba, incorporándose a colocarse en el jardín. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alberto Aquino de Guapaco Tamazunchale y más vendedores llegaron a Tamazunchale a realizar sus ventas de heno, musgo, renos y más. Lo anterior debido a que partir de este viernes pasado, comenzaron a llegar los vendedores de heno, ya que este trabajo es para el sustento de su familia, y encontrarse con que plazas y mercados les proporciona el lugar en la parte de enfrente de la parroquia San Juan Bautista para establecerse, sabiendo, dicen, que ni lugar hay, además que es un lugar muy escondido y que esto perjudicaría sus ventas, expresó uno de los vendedores, y no aceptando esta propuesta, prosiguieron a ubicarse en el jardín Juárez. Alberto Aquino de Guapaco, Tamazunchale, manifestó “apenas el día viernes llegamos a vender, y plazas y mercados nos quería dar un lugar frente a la parroquia San Juan Bautista, sabiendo que no hay lugar ya que se encuentran los juegos mecánicos en eso espacios, además que está en un lugar muy escondido y esto bajaría nuestras ventas, por eso nosotros nos unimos y tomamos la decisión de establecernos aquí en el jardín, y no pueden quitarnos porque también podemos exigir”. Añadió “y después Andrés Gutiérrez, director de plazas y mercados, volvió a venir para pedirnos que pusiéramos nailon transparente para que se pudiera ver desde lejos, pero si nosotros no contamos con este material como quiere que lo coloquemos, así que solo acomodamos con nuestro material, y la mayoría de los vendedores cuenta con nailon negro, y es más si esta fuerte el sol el nailon transparente no nos taparía nada”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Turismo dio promoción a fiestas de la plazoleta a nivel estado Con buenos resultados cierra la CDI Charco obstruye el paso de peatones en Zacatipán Antorcha Campesina busca participar con candidato Comerciantes y CANACO realizarán colecta de ropa invernal