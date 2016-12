Morenistas piden cese de Sergio Serrano en la visita de AMLO a Valles Morenistas de Ébano sacaron sus pancartas con mensajes como “Fuera corruptos Sergio Serrano y Teresa Granados”, “Andrés Manuel limpiemos el partido de corruptos y empieza por el comité estatal”, “En Ébano no queremos al comité estatal” y “Exigimos auditoria al Comité estatal”. Simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) tanto de Ébano y Valles, pidieron la salida de Sergio Serrano Soriano de la Dirigencia Estatal de dicho instituto político, en la visita que hizo este domingo a la ciudad el líder nacional Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Ante más de 400 personas que se dieron cita, Andrés Manuel López Obrador rindió su conferencia. Cerca de las 10:30 horas, AMLO arribó a la Plaza Principal de Valles ante aproximadamente 400 gentes que se dieron cita en el Jardín Hidalgo frente a la Palacio Municipal procedentes de la ciudad y la región. López Obrador subió al entarimado acompañado de Serrano Soriano presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, de Teresa Pérez Granados encargada del Distrito Federal 04, y de Gabino Morales Coordinador de Distritos; minutos después AMLP comenzó a dar su discurso ante las personas ahí congregadas. Sin embargo, en cuanto comenzó con su mensaje, morenistas de Ébano sacaron sus pancartas con mensajes como “Fuera corruptos Sergio Serrano y Teresa Granados”, “Andrés Manuel limpiemos el partido de corruptos y empieza por el comité estatal”, “En Ébano no queremos al comité estatal” y “Exigimos auditoria al Comité estatal” entre otros más. “Estamos solicitando una oficina para trabajar y no nos ha llegado nada, ahorita no nos dieron para venir, no nos invitaron, están dividiendo al partido con grupos aparte cuando nosotros hemos trabajado más que Teresa Granados y Sergio Serrano”, expresó Vianey Zúñiga. Dijeron no estar enteradas que en Valles se abrió una oficina distrital y consideraron que no se les hace justo que ellos han conformado comités de base y han afiliado 200 personas en Ébano sin el apoyo del comité estatal. Por su parte Flaviano Grimaldo de Ciudad Valles, criticó que Teresa Granados, Serrano Soriano y Gabino Morales, no realizan trabajo en MORENA y se valen del trabajo de los demás. “Nosotros tenemos 60 comités seccionales ya hechos y no nos dieron la oportunidad de expresarnos; todos estamos trabajando con recursos propios, argumentan que como es un partido chico hay muy poco recurso, pedimos la destitución del Comité Estatal y de Teresa Pérez”, expresó Flaviano Grimaldo. LA TERCERA ES LA VENCIDA “Vamos a ganar en el 2018 porque la gente ya está harta del PRI y del PAN, son muy corruptos; para la Presidencia de la República MORENA esta en primer lugar a nivel nacional, se van a unir todos los de siempre los del PRIAN pero les vamos a ganar, la tercera es la vencida”, expresó seguro de sí Andrés Manuel López Obrador, en entrevista con los medios. Consideró que la corrupción es el verdadero peligro para México y no él como han manifestado los dirigentes nacionales del PAN y del PRI pero también es el saqueo que los políticos hacen al País de sus recursos. “Dije que sí regresaba el PRI nos iban a llevar al despeñadero y miren lo que está pasando, ya la gente está más consciente ahora”, agregó. Sobre sus propuestas para darle solución a las problemáticas de México, expresó que “no va a haber corrupción, va a haber paz y tranquilidad, no hace falta hacer pactos con la delincuencia, lo que hay que hacer es atender las causas, sacar al campo del abandono y que haya empleo y si hay crecimiento económico, hay trabajo, bienestar, habrá paz y tranquilidad”, finalizó López Obrador. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Resurgen conflictos de comuneros con ejidatarios de “La Palma” CNTE no descarta paros en planteles La policía Estatal enfrenta carencias Zona Tének tendrá agua suficiente este invierno Alcaldes desvían recursos destinados a seguridad: MB