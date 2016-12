CNTE no descarta paros en planteles

Inés Oyarvide Escalante, integrante del Magisterio en el municipio de Ébano, quien desertó de las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Delegación D-I-202 para pasarse a la CNTE manifestó que “nosotros no estamos en contra de la evaluación porque es necesaria, es un acto necesario, no solo en el aspecto educativo sino en todos los aspectos de la vida”, expresó. Aunque en este ciclo escolar 2016-2017, la CNTE no ha realizado protestas, paros laborales y marchas como las hubo anteriormente dijo, continúan con las reuniones en el estado. “Nosotros estamos organizándonos, seguimos reuniéndonos, cualquier movimiento tiene altas y bajas pero aquí lo que debe de permanecer es la constancia y eso es lo importante, seguimos organizándonos, tratando de concientizar a los compañeros, informándolos, hasta ahorita no se descartan paros aunque ahorita no se han consensado”, agregó. Y es que al final del ciclo escolar 2015-2016 sobre todo a finales del mismo, profesores de la huasteca que rechazaban la Reforma Educativa y la evaluación que éste promueve, realizaron marchas y protestas en Valles y varios puntos de la Huasteca pero desde agosto a la fecha no han tenido actividad.