No habrá Vacaciones en la oficina de Finanzas  

Lo afirmó el jefe de la Oficina Recaudadora, Adán Barrios Compeán, quien aseguró que por ser de reciente apertura no tomarán periodo vacacional, como en la mayoría de las dependencias de Gobierno, “apenas nos estamos dando a conocer en los primeros meses de apertura, la gente muy poco acudía porque no sabía que tenía esta opción para pagar sus impuestos”, aunque fue de manera paulatina que comenzó a subir la afluencia, gracias a la publicidad que se le dio en la prensa escrita. Actualmente, la visita diaria que registra la dependencia es, de cinco o más contribuyentes, quienes acuden a realizar algún trámite o pago referente a la tenencia, canje de placas, licencias, cartas de no antecedentes penales, etcétera, por ello la necesidad de mantener abierta la oficina durante el periodo vacacional, que incluso pudiera captar a mayor número de contribuyentes, aprovechando los días libres que tendrán. Es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, que la dependencia de la Secretaría de Finanzas en este municipio, estará otorgando el servicio para aquellos contribuyentes que deseen realizar algún trámite o pago por concepto de algún impuesto. Barrios Compeán, aprovechó para recordar que es hasta este 15 de diciembre cuando se vence la fecha otorgada para multas y recargos de algunos impuestos, campaña anual que se aplica con el fin de tener mayor recaudación y apoyar los bolsillos de los ciudadanos.