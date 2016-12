La víspera del fervor Guadalupano en la Huasteca A pesar del cansancio y el viaje pudo más la fe y el amor por la Morenita del Tepeyac. Huasteca, S.L.P.- Apenas comenzaba aparecer el alba, cuando las primeras camionetas, con el estandarte de la Virgen María aparecían de pronto en alguna curva de la carretera México – Laredo, con dirección a Ciudad Valles; la decena de peregrinos que viajaban en la caja trasera de la unidad, iban con el ánimo, sin expresar la desmañanada que les había significado su fervor. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios La fe venció el cansancio de los peregrinos Guadalupanos Para las 9:00 de la mañana, los primeros “antorchistas” ya corrían sobre la carretera, de regreso, custodiados por varias unidades de transporte mixto, particulares y una que otra patrulla del Municipio. Los 13 ó 14 grados centígrados en el ambiente se acentuaba conforme el sol se imponía, el corredor no claudicaba, el sudor que bajaba por sus mejillas parecía no sentirlo, al menos no como el embate del astro Rey que calaba en su visión, y lo hacía entrecerrar los ojos, fruncir el ceño. La llama encendida que llevaba en el pebetero, los hacía levantar más la cabeza; parecía no importarles de repente algún rechinido de llantas, que denotaba el dudar de algunos automovilistas para rebasar al contingente, a pesar que con banderas rojas o colores fluorescentes, el resto de los peregrinos la hacían de autoridades de tránsito al dar el paso a la fila larga de autos que empezaba a formarse, o de plano con un movimiento de brazos y rechiflas recordarle a la progenitora, si desobedecía la indicación de no rebasar. La Virgen Morena pareció interceder por sus feligreses, a quienes les dio un día soleado, pero con un clima tolerable para correr los kilómetros que debían cumplir según la manda. Conforme pasaban los minutos, los contingentes eran cada vez más fluidos, ya no sólo de ida, también de regreso, las camionetas de transporte mixto con rótulos de “Aquismón”, “Tanlajás”, “San Antonio”, “Huehuetlán”, “Tampamolón”, “El Pujal”, etcétera, dejaban al descubierto los municipios que iban o venían de la Catedral en Ciudad Valles; todas con sus leyendas en honor a la Virgen de Guadalupe, y atiborradas en las partes traseras con redilas, la gente estaba de fiesta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Corredor artesanal de Huichihuayán uno de los atractivos turísticos Más que profesionalización requiere funcionarios para dar buen servicio Agoniza entorno ecológico y cultural en cuevas sagradas la Segam ni sus luces Pedirán pobladores de Tandzumadz al Gobierno les cumpla promesas Hasta la vida arriesgan visitantes a las “Cuevas Sagradas”: Ecología