Apreciaciones El día de ayer se da arranque de lo que podría convertirse en una tradición si así lo permiten los mismos pobladores del lugar y sus alrededores, como lo es la cabalgata del día de la virgen de Guadalupe de Aguahedionda a Tancolol, la cual se llevó a cabo sin contratiempos este 11 de diciembre, a pesar de que esta no estuvo resguardada por la dirección de seguridad pública y tránsito municipal, no obstante de que previamente se solicitó el permiso correspondiente de circulación y la seguridad para la vialidad. Por fortuna, fue mejor que la administración no se involucrara ya que se espera que estas actividades queden limpias de toda la política que se pueda desarrollar en el municipio y sea el fervor católico lo que los motive a participar y no el proyectarse mediante este tipo de actividades. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En este sentido solamente se hizo presente el diputado Héctor Meráz a quien sin embargo se le pidió su acompañamiento por ser partícipe de algunos apoyos previamente solicitados y que servirán para seguir fomentando la charrería en el municipio, como es la creación de las escaramuzas, que también por primera vez y fuera de toda política se lograra crear en Tanlajás, ya que el apoyo del funcionario va fuera de toda promoción que se le pueda hacer y sobre todo de compromisos que se puedan vincular con la política, lo cual no se puede decir que los políticos no sean quienes manejen estos apoyos con un interés, al menos eso queda demostrado al otorgar apoyos a los integrantes de las antorchas guadalupanas que desfilaron el día de ayer por las diferentes carreteras y que muchos de ellos portaban colores de las playeras de acuerdo al partido que prevalece en sus municipio. Por segunda ocasión el síndico municipal de Aquismón es protagonista de un accidente el cual queda solo en un rumor al no haber información en las corporaciones policiacas a pesar de que los mismos vecinos de la comunidad de Tancuime vieron como el carro tipo sentra color café verdoso, en el cual iba acompañado por otra persona del sexo masculino, se volcaron a unos cuantos metros de un puente sobre la carretera Aquismón Tancuime, y es que en este sentido fue la misma carretera testigo hace meses atrás de un incidente similar en donde tuvo que pagar los daños a un vivero y que de igual manera las corporaciones policiacas omitieron, sin embargo esto podría generar problemas al funcionario con sus superiores, sobre todo ante la rectitud con la cual la presidenta pide a sus colaboradores que se dirijan ante la sociedad aquismonense. En Coxcatlán por primera vez se estará contando con una obra que realmente vale la pena y no precisamente por los montos invertidos o el tamaño de la misma, sino por el beneficio que traerá a los pobladores del lugar, principalmente a los más de 500 menores de edad que serán apoyados con los desayunos diariamente, esto logrado gracias a las gestiones y sobre todo por pertenecer a una organización, por parte de la presidenta del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones