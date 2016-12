Apreciaciones Nuevamente los honores a la bandera se habrán de suspender para el día de mañana, esto con motivo de que se espera la llegada de más contingentes de la antorcha Guadalupana, además de que la intención del ayuntamiento es no obstruir más la vialidad dado que las calles aledañas están ocupadas por los juegos mecánicos y por los puestos que se colocaron. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Anoche se pudo observar nuevamente el fervor volcado en la zona centro para la celebración de las mañanitas a la virgen en la parroquia San Juan Bautista, con la asistencia de miles de personas provenientes de diferentes sectores de la cabecera municipal así como de barrios y comunidades que pertenecen a esta demarcación. Sin embargo una queja que manifestaron los asistentes es la saturación de las banquetas y calles impidiendo transitar libremente, ya que los comerciantes colocaron cajones y mercancía sobre las aceras afectando principalmente a las personas de la tercera edad quienes temían ser empujados o caerse. Parte de esta culpa es de la mala organización nuevamente de la dirección de plazas y mercados ya que no se logró poner orden, incluso con los comerciantes de venta de heno y nacimientos que recién se colocaron se presentó una inconformidad debido a que se pretende imponerles plásticos transparentes en lugar de los que tienen, aun cuando han explicado los vendedores que es para protegerse de los rayos del sol no solamente de la lluvia. Quien ya no encuentra a que santo encomendarse es el presidente del comité municipal del PRI de San Martín Jesús Guadalupe Gonzales Tesillos, en donde el candidato que estaba promoviendo para el cargo, Teófilo González, decidió declinar a favor de Yaneth Mendoza, quien a última hora decidió participar aunque el dirigente no la reconoce por considerar que no cumplió dentro de los tiempos establecidos. Lo cierto es que el proceso sigue polarizado por un lado el presidente acusa al delegado especial Antonino Rivera de querer inducir a una figura hacia el cargo, pero por otro el dirigente hace lo mismo apoyando a una figura que considera afin y que le pueda permitir mantener un control sobre las decisiones que se tomen. En Tampacán la inseguridad llevó a un productor ganadero a ofrecer recompensa por 10 mi l pesos para quienes entreguen información que lleve a la localización del o los presuntos responsables del robo a una de sus bodegas, ya que hasta la fecha no ha habido resultados o respuesta de parte de las autoridades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones