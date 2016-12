Apreciaciones A pesar de que la administración de Huehuetlan ha generado un calendario en el cual los funcionarios del ayuntamiento se deben de concentrar en la delegación o cabecera respectivamente según el día, esto no ha cumplido las expectativas que se tenían, al menos no para la población cuando el día lunes en que se supone todo el personal debería de encontrarse en la cabecera municipal, estos se tomaron el día para participar de la antorcha guadalupana, lo cual de haberse organizado debidamente priorizando cada actividad, los funcionarios deberían de haber participado el día domingo que corresponde su descanso, en las actividades guadalupanas y así no habrían descuidado sus labores como funcionarios públicos. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios en el sentido de las festividades guadalupanas cada uno de los grupos participantes encabezados por los comités parroquiales, llevaron a cabo las gestiones ante la administración municipal correspondiente, en este caso en Tanlajas, gestionaron el apoyo para la cena de los participantes de la antorcha que realizo el recorrido de Valles a Tanlajas, arribando al iglesia Santa Ana cerca de la noche en espera de ser recibidos por el alcalde Domingo Rodríguez Martell o personal del ayuntamiento, ya que era el compromiso que ellos brindarían la cena (zacahuil y refrescos), la cual no llego, por lo cual tuvieron que echar mano de lo existente y la comida que serviría para recabar recursos para la parroquia fue utilizada para alimentar a los peregrinos (más de 100). Esto genero las criticas de algunos en contra del alcalde al cual tacharon de ateo por no haber apoyado a los integrantes de la antorcha guadalupana. Pero actualmente lo que más preocupa a los tanlajenses es lo que se pueda definir en cuanto al pago de aguinaldos a los trabajadores ya que de ellos dependen varias familias, sobre todo cuando todo mundo se retiró sin conocer en que concluyó la sesión de cabildo del día de ayer que se encontraba programada a las 10:00 y comenzó hasta cerca de las 13:00, lo cual se presume fue a propósito por parte del edil en espera de encontrar cansados a los regidores y que de manera rápida estos aprobaran lo que presentara que en este caso es la solicitud del préstamo de 3 millones de pesos y que solo se autorizaran los 75 días que según la ley y lo entregado durante el año pasado, corresponde a los trabajadores sindicalizados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones