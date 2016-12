Presidente del PAN, despistado: Paco Gómez  

Señaló que aunque Gómez Faisal ganó la elección las “contras” de sus propios compañeros que repartieron dinero y se aliaron con “los de enfrente” le impidieron llegar a la Presidencia Municipal. Señaló que le hace falta una pequeña estructura que lo mantenga al tanto de lo que sucede, pues quienes se encuentran a su alrededor no cumplen con ese cometido. Y fue más allá, en tono de broma comentó “a Paco le gustan las mujeres, a mí también, solo que a mí me gustan de una por una”, sentenció. En Valles hay registrados mil panistas, de los cuales 600 que son los habituales, solo Paco pudo formar una planilla, si los demás no pudieron es su problema, además se enredaron en un problema con el conteo de los votos. Lo que necesita es escuchar a la gente para tener un buen control y realizar un buen papel al frente del partido, sugirió.