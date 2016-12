Diputado pide eviten alcaldes bono navideños

Dijo que lo más viable es que se evite la entrega de bonos especiales para los funcionarios de primer nivel, tomando en cuenta que la mayoría de las presidencias municipales enfrentan limitaciones presupuestales de fin de año y el otorgarse más beneficios que los ya estipulados en la propia ley, son un poco excesivos. El legislador expuso que “siempre lo he comentado, estoy convencido que se tienen que regular los salarios de todos los servidores públicos, háblese de la administración estatal o municipales, porque en muchos de los casos, sus salarios o prestaciones, no están acordes a las condiciones financieras de sus demarcaciones, de ahí, la necesidad de legislar en torno a este tema” agregó. Gerardo Serrano, advirtió que como servidores públicos, “no podemos caer en excesos, por eso es necesario hacer un llamado a los Presidentes Municipales en torno a la entrega de los bonos navideños, a fin de que sean conscientes y prioricen sus recursos para obras de carácter social y no para la entrega de apoyos económicos especiales que sólo quedan en manos de unos cuantos funcionarios”. Reconoció que en el caso de los ayuntamientos, sus presidentes municipales tienen la autonomía legal de fijarse no sólo sus salarios, sino las prestaciones que ellos consideren, sin embargo, se requiere de que asuman con responsabilidad el hecho de que no hay condiciones para autorizarse bonos navideños que sólo generan un rechazo generalizado de la sociedad, hacia sus propias autoridades. Sostuvo que no se puede perder de vista que en algunos casos existen sueldos o prestaciones que están muy por encima de lo que se percibe en el sector privado, por ello, la necesidad de seguir trabajando como Congreso del Estado en la regulación de salarios y prestaciones a fin de establecer candados que permitan evitar la entrega de bonos que sólo impactan las finanzas de las administraciones municipales.