De político a migrante por falta de oportunidades de empleo Heriberto Rubio platica su historia y las razones que lo llevaron a cruzar el río Bravo para trabajar por contrato como camionero, luego de ser aspirante a la diputación local Tras haber fungido como presidente del comité directivo municipal del Partido del Trabajo, regidor en la administración 2003-2006, candidato a diputado local por el partido Encuentro Social, la necesidad y la falta de oportunidades de empleo obligó a Heriberto Rubio a tener que seguir la senda de muchos otros huastecos que cruzan el río Bravo para trabajar por contrato en los Estados Unidos para poder enviar a su familia, donde palpó en carne propia la frustración de enfrentarse a las barreras del lenguaje y de la tecnología en un país con políticas muy lejanas a las de México. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Heriberto Rubio, ex dirigente izquierdista y ex candidato a diputado local Mostrando un cambio de imagen totalmente radical, sin cabello, totalmente rapado, una playera verde intenso que lo hace difícil pasar por desapercibido, saluda a lo lejos al observarlos rostros conocidos, a la pregunta respecto a donde andaba ya que se le perdió la pista por un tiempo responde en son de broma “fui a hacerle la campaña a Trump”, en referencia a su perfil político que lo ha llevado a ocupar diversos cargos y hasta ser postulado por una diputación local. Narra que fue por invitación de un conocido que pudo acceder a una visa de trabajo para acudir al estado de Michigan en Estados Unidos, en donde fue contratado por tres meses para operar un camión de carga, una actividad que ha desempeñado desde su juventud, por lo que no le resultaba tan distinto, sin embargo la principal barrera a vencer era el idioma, y transitar por caminos totalmente desconocidos del estado de Michigan a Indiana con un promedio de seis horas de viaje. “El primer día luego de que me dolió la cabeza, me dio diarrea, hice cuatro horas de más porque me perdí, sentí la frustración de poder perder el trabajo en el primer día todo por no saber hablar inglés y no entender cómo funciona el GPS, tuve que aprender a utilizar las medidas de millas y pies, libras”. ¿Cuál es la diferencia entre el trato del gringo a la del mexicano?, “Yo había escuchado que el peor amigo del mexicano en Estados Unidos es el propio mexicano, pero no lo había vivido hasta que estuve allá, al gringo le interesa capacitar a su gente y ayudarlos a superarse, me apoyaron con lo del inglés hasta me pusieron un instructor, es totalmente diferente a como es aquí”. Señaló que existe un mundo de oportunidades de trabajo para los migrantes en Estados Unidos en actividades como operadores de maquinaria, oficios, y cocina tanto para hombres como para mujeres, y dijo esperar que el nuevo presidente Donald Trump no vaya a cumplir lo que mencionó en campaña de retirar las visas de trabajo. Sin embargo refirió que más que los obstáculos que puedan encontrar de parte de la política estadounidense es de este lado donde se batalla más, ya que en el propio consulado el trato hacia las personas es malo, no existe consideración hacia quienes acuden y los hacen dar dos o tres vueltas por mera burocracia. Respecto a si es más redituable irse de migrante que regidor, el ex edil respondió titubeante, pero entre risas admitió que una diferencia es que allá si los ponen a trabajar, pero resaltó que la experiencia de ir y conocer nuevos lugares, aprender nuevas experiencias no lo cambia por nada, aunque refiere que ya no tiene la edad para hacerlo por mucho tiempo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Miles acompañaron en peregrinación a la Virgen de Guadalupe durante festejo Exigen estudios de impacto ambiental reales Clima y plagas pegan nuevamente en la producción de café Comerciantes comuneros se imponen nuevamente a Plazas y Mercados Turismo dio promoción a fiestas de la plazoleta a nivel estado