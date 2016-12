Reconoce alcalde que tema de bono navideño para cuerpo edilicio no fue fácil De haberse aprobado la propuesta, no habrían podido cubrir pago de aguinaldo a plantilla laboral ni pagos a proveedores. Axtla de Terrazas, SLP.- Después de la ríspida Sesión de Cabildo llevada a cabo el pasado fin de semana, en donde se tenía la propuesta se otorgar un bono navideño al cuerpo edilicio de este ayuntamiento, el presidente municipal, señaló que el tema no fue fácil, aunque finalmente, esta, no fue aprobada. Axtla | Axtla 0 Comentarios De haberse aprobado la propuesta, no habrían podido cubrir pago de aguinaldo a plantilla laboral ni pagos a proveedores. “Había una propuesta de bono navideño, la cual, se dio a conocer al pleno de cabildo, yo no estaba de acuerdo hecho que fue externado con mi voto en contra y a lo cual, se sumaron tres integrantes a favor de no recibirlo y fueron los regidores J. Refugio Ojeda González, Álvaro Hernández Espinoza y el Síndico Municipal Juan de Dios Reyes Solórzano.”, indicó el munícipe Julio César Hernández Recéndiz. El alcalde manifestó que los regidores que votaron a favor de ese bono fueron la regidora Martina Álvarez Cervantes, Juana Gallegos Pozos y Arturo Rodríguez, dando a conocer, que se dio una abstención de parte de la regidora María Antonia García Rivera que prefirió hacer omisión de su voto. “El tema no fue sencillo, porque era un deseo de parte de los que votaron a favor y el otro reconocer que no estamos en condiciones de llevar a cabo esa situación que como fin de año, nos afecta, cada regidor está percibiendo alrededor de 10 mil pesos quincenales, que al mes son 20 mil pesos y estaban pidiendo 60 días de aguinaldo, cuya propuesta rechazada representan un ahorro de alrededor de 60 mil pesos por cada uno, que implicaría si se hubiera aprobado, un total de casi medio millón de pesos, pero afortunadamente no fue así.”, expresó. Ante ello, Hernández Recéndiz, mencionó que si el resultado hubiera sido contrario a su rechazo, habría afectado principalmente el pago de proveedores y la garantía del pago de aguinaldo a todo el personal que labora dentro del ayuntamiento. Finalmente, agregó que en cuanto al tema del pago de esta percepción, aún no se define la fecha para realizar la entrega de este recurso, siendo entre el 15 y el 20 de diciembre, en donde se llevará a cabo la entrega de aguinaldos tal como lo marca la ley. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Clausura COEPRIS establecimiento que adulteraba bebidas alcohólicas Cabildo se disputó aprobación de bono navideño la mitad de regidores por el si, la otra de que no Organizan festividad de la Divina Providencia DSPTM de Axtla de Terrazas, son delincuentes de cuello blanco: AHH DIF inició colecta de ropa de invierno