El INMUVI, Oficialía Mayor y RH desconocen alta de Bonfilio Pozos

“No tengo conocimiento, de hecho lo que he pedido a Recursos Humanos es que primero tenga pedir, sobre todo en el caso de los maestros, una compatibilidad y esa nos la da la Secretaría de Educación; yo en realidad ignoraba que él estuviera en ese cargo” externó Elia Rodríguez Oficial Mayor. Por su parte el titular de Recursos Humanos Miguel Ángel Sánchez expresó que es el área de Tesorería la encargada de dar de alta o baja y llevar un control en lo referente a los funcionarios de primer nivel mientras que él solamente se ocupa de los trabajadores y empleados. Por su parte Nahúm Azuara Meraz director del INMUVI respondió que “por lo menos a mí no me lo han hecho oficial, el profesor es mi amigo y es una persona muy responsable pero que yo sepa aquí con nosotros no acude, a lo mejor lo van a mandar en enero pero no lo sé si ya le dieron el nombramiento, eso yo lo ignoro”. En el sitio web de la presidencia vallesslp.gob aparece en el listado de servidores públicos, el nombre de Pozos Galván sin embargo la semana pasada, fue entrevistado sobre ello y respondió que no tenía conocimiento de ello y que investigaría.