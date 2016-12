Detenido  por agredir a su ex pareja

Detallaron que se trata de P. H. H., de 24 años de edad, quien a pesar de que existe un acta que establece que éste no debe molestar a su ex mujer y a sus hijos, hizo caso omiso y llegó hasta donde vive la fémina para arremeter a golpes. Fueron los vecinos de la agraviada quienes la defendieron y después se pidió la intervención de los agentes de la policía municipal, quienes aseguraron al agresor y tras someterlo lo trasladaron a la cárcel comunitaria, más tarde lo llevaron a las celdas preventivas por los hechos cometidos. La afectada denunció a su ex marido ante la autoridad competente motivo por el cual fue detenido. El individuo presuntamente estaba bajo los influjos del alcohol y de sustancias tóxicas.