Espejeando El gobernador del Estado Omar Fayad Meneses, estará el día de hoy en el encendido del pino de navidad, luego de que dicho evento se suspendiera en la semana pasada por causa del clima que no permitió el traslado del mandatario a tierras huastecas. Pero quizá fue mejor, porque Omar Fayad, fiel a su estilo, dio instrucciones para que se agilizaran los trabajos hasta su terminación de la clínica de hemodiálisis, con la finalidad de aprovechar la vuelta y ponerla en funcionamiento, pero también para cumplir otro de los objetivos planteados para ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno, que pese a dificultades económicas, se están cumpliendo uno a uno. Así que ahora no solamente tendremos una de las noches cálidas que se reciben cuando se reúnen las familias, también se pondrá en funcionamiento uno de los servicios más sentidos de los huastecos, que representa un fuerte apoyo social para los cientos de pacientes que tenían que trasladarse a la capital del estado hasta tres veces por semana para dializarse, con las respectivas incomodidades y fuertes gastos económicos. Ya no más traslados, ya se contará con ese servicio en Huejutla. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios En Huautla, algunos personajes que se aprecian no muy afines, comienzan a poner en duda a la alcaldesa si realmente cumplirá las expectativas que en su momento expuso cuando se encontraba en campaña; algunos sectores como el del comercio, expusieron sus inquietudes en ese sentido al legislador Daniel Andrade, ante quien abundaron en cuanto a que el tiempo de elecciones finalizó y es hora de gobernar para todos, sin duda un reto que tendrá que enfrentar Martha Hernández Velasco y su equipo de trabajo, a quien también señalaron de provenir de algunos municipios del Estado de Veracruz… Lo anterior también ya habría sido señalado en días pasados a través de las redes sociales, aunque esto podría robarle un poco la tranquilidad a la maestra en estas fechas a celebrarse la navidad y año nuevo que sin embargo podría retomar el 2017 con un mejor planteamiento de trabajo que la ciudadanía demanda. En Atlapexco las cosas van viento en popa y la presidenta ha sabido mantener el rumbo del municipio, aunque los diferentes grupos políticos la ven con recelo al estar haciendo un buen papel, lo mismo los atlapexquenses quienes han brindado a la alcaldesa la confianza en estos primeros cien días de gobierno, ya que aseguran ha hecho lo que ha podido con el poco presupuesto que le dejó la anterior administración, de quien se sabe, pidió por adelantado algunas partidas y que hoy por hoy la alcaldesa tiene el compromiso de sacar adelante todos los pendientes. En Yahualica nuevamente se manifestaron los de Antorcha Campesina al asegurar que la administración no les ha resuelto la ejecución de cerca de 10 millones de pesos que ellos mismos habrían gestionado ante la Secretaría de Hacienda, por lo que amagaron con intensificar sus acciones en caso de que no tengan una respuesta positiva en los siguientes días, asimismo, el edil ha dispuesto de todo lo que esté a su alcance para resolver la problemática al argumentar que el dinero se encuentra íntegro y a la espera de la liberación de los expedientes, por lo que se muestra optimista que antes que termine el año dará inicio con los trabajos… En Jaltocán, sin dejar de reconocer el mérito de la diputada Carolina Viggiano en cuanto a su labor de gestión, entre otras cosas, para la instalación de una UBR en este municipio, sin embargo, según comentarios, el terreno tiene sus inconvenientes luego de que, al decir ciudadano, en tiempos de lluvia se anega, por lo que ya le tocará al compa Memo, las respectivas adecuaciones para su óptimo funcionamiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando