Gane quien gane, como dicen los huevones, seremos institucionales El dirigente de Movimiento Territorial Paco Ángeles asegura que aporta más apoyando una figura que participando como candidato. Afirmando que en este momento lo que más conviene al Partido Revolucionario Institucional, PRI, es respaldar a una figura que sea de unidad en lugar de insistir en participar Paco Ángeles indicó que decidió declinar en buscar la dirigencia del partido, afirmando además que sigue existiendo simulación y divisionismo al interior, pero que en caso de no que no gane su fórmula habrá de ser institucional como dicen "los huevones". Paco Ángeles Cepeda, coordinador de Movimiento Territorial El coordinador municipal de Movimiento Territorial, Francisco Ángeles Cepeda, manifestó que una de las razones por las cuales decidió desistir de participar en la contienda por la dirigencia municipal del partido se debió a que considera que pueden representar más en este momento apoyando a una figura que participando, por que observa que en este momento el PRI no está completamente unido. Afirmó que en este momento cada quien está "jalando" por su lado y llevando agua a su molino, aunque refiere que la dirigencia estatal tiene conocimiento de quien está trabajando por el partido y quien no, "quien hace un verdadero trabajo y quien está simulando" afirmó que la delegada especial tiene conocimiento de cómo trabaja la gente al interior del partido, quien busca la dirigencia solamente para seguir buscando posiciones dentro del partido y ponerse a negociar "él" y su pequeño grupo de gente que le pusieron. Así mismo respaldó la postura del partido en el sentido de que quien desee participar deberá tener el compromiso de trabajar y no buscar ser candidato, "de eso hablaba yo, quien quiera ser presidente debe tener el tiempo para atenderlo y además la solvencia económica suficiente porque somos pocas las personas que le metemos y activamos el partido, en este momento hay que voltear a ver a las personas que tengan esa capacidad. En cuanto la posibilidad de que si no resulta ganador la figura que propone se habrá de retirar del partido o buscar acercamiento en otros institutos como ocurriera con el Partido Verde, señaló que esto es prematuro todavía ya que se ha trabajado sobre una meta establecida, aunado a que cuenta con el nombramiento de Movimiento Territorial y se concretó una nueva cartera para atención al campo, por lo que en caso de no verse favorecidos "Como dicen los huevones nos vamos a volver institucionales".