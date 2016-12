“Abrigando Sueños” beneficiará a 10 mil niños aquismonenses La Presidenta Municipal, Yolanda Cepeda Echavarría, y que inició con el programa “Martes Ciudadano” en la comunidad de El Zopope, donde también entregó beneficios, como láminas galvanizadas y despensas. Aquismón, S.L.P.- Alrededor de 10 mil niños de cero a cuatro años de edad resultarán beneficiados con el programa “Abrigando Sueños” que comenzó ayer martes el Gobierno Municipal, en la zona de Tamapatz, incluyendo sectores como Tampaxal y Tanzozob. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios “Abrigando sueños” programa que inició la Presidenta Municipal para procurar acercamiento con los niños de Aquismón. Durante una gira de trabajo que tuvo la Presidenta Municipal, Yolanda Cepeda Echavarría, y que inició con el programa “Martes Ciudadano” en la comunidad de El Zopope, donde también entregó beneficios, como láminas galvanizadas y despensas, además, en Coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII, llevó servicios de salud, tanto en medicina general, especializada, dental, entre otras. Fue pasado el mediodía que llegó a la zona de Tamapatz, donde más de 550 madres de familia con sus bebés la esperaban, para recibir el beneficio que consistió en un paquete de despensa y una cobija. La mayoría de los infantes que resultaron con el beneficio, están insertos en educación inicial no escolarizada. En su intervención, Cepeda Echavarría, dejó en claro a la población presente, que del presupuesto con el que cuenta el municipio, también fueron pensados para los 10 mil niños en educación no escolarizada (según el censo del Coneval), “esta es una estrategia para estar cerca de los niños de Aquismón, quienes recibirán en esta temporada de invierno, una cobija y una despensa para aminorar las necesidades que hay en las comunidades del municipio”. Finalmente, la Alcaldesa aprovechó para dar a conocer el acercamiento que ha tenido con el Diputado Local, Crisógono Sánchez Lara, para que se suba al pleno del Congreso del Estado, una iniciativa que beneficie a las promotoras de educación inicial en el sistema “no escolarizado”, para que se garanticen espacios donde puedan dignamente ofrecer sus servicios de educación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Una docena de personas enfermos de tuberculosis Club de motociclistas donan despensas para familias No habrá Vacaciones en la oficina de Finanzas Consejos Municipales de Participación Social falta que “se la crean” Hasta 8 grados bajó la temperatura ayer en las comunidades