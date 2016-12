Apreciaciones Desconociéndose los motivos, el pasado lunes se llevó a cabo de manera muy hermética una gira de trabajo del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López por el municipio de Tanlajás en donde a pesar de la importancia que tiene la obra, ni el ayuntamiento ni el protocolo del gobernador informó sobre la visita a la comunidad de Tancolol, en donde se desarrolló la entrega oficial de la planta piloncillera, la cual sin embargo no corresponde a inversiones del ayuntamiento ni del estado al ser particular, y quizá esa sea la razón de que no se haya dado a conocer con anticipación, pero que sin embargo, buscan dar la relevancia a los trabajos de producción del endulzante en el municipio tras denominarlo el municipio que endulza la vida, lo cierto es que tras la primera visita que hizo el mandatario estatal al municipio tanlajense en donde el edil lo invitó a ser resguardado por los agentes policiacos comunitarios y en esta segunda ocasión el resguardo corrió a cargo de los policías estatales. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En este mismo sentido además es molesto para los regidores el ver que el alcalde Domingo Rodríguez Martell solamente los toma en cuenta para las actividades en las cuales busca proyectarse como partido y como alcalde y no para figurar como administración, ya que al evento protocolario en el cual se hizo presente el gobernador del estado, estos no fueron invitados ni verbal, ni por oficio ni de ninguna manera, por lo cual hasta desconocían del evento que se llevó a cabo en una de las comunidades más accesibles del municipio. En Huehuetlán las incidencias siguen siendo el pan nuestro de cada día, al menos para la administración que a pesar de haber establecido un calendario de visitas a la delegación y cabecera respectivamente, este no se ha cumplido hasta el momento y la población se confunde al no saber a donde dirigirse, y es que el miércoles se esperaba que la concentración fuera en la delegación de Huichihuayán en donde sin embargo las instalaciones estuvieron cerradas y algunos pobladores acudían a preguntar por los servicios básicos sin ser atendidos más que por los agentes de guardia que se encontraban en el lugar, pero no lo necesario como el registro civil, sistema municipal para el desarrollo integral de la familia ni los demás departamentos que se espera deben de cumplir diariamente con su servicio a la población. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones