Apreciaciones Finalmente el comité municipal del PRD rompió el silencio respecto al evento realizado por el grupo Gallardista en días pasados en el municipio, encabezado por la diputada Graciela Gaytan, del cual dicen no formar parte aun cuando es respaldado por el dirigente estatal José Luis Fernández, ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La postura de los perredistas locales es totalmente contraria a esta agrupación que aseguran pretende hacerse con el comité para poder impulsar a una figura propia hacia el 2018, aprovechando el cambio que se aproxima para mediados del próximo año a nivel municipal y en donde seguramente se habrán de confrontar las dos agrupaciones cada uno con su propuesta. Y como contraataque el PRD local prepara su propio evento institucional en donde sostendrá un encuentro con los militantes locales para mostrar precisamente que mantiene una estructura propia y sólida, aunque no se observe numerosa, aunque se sabe que los Gallardo tienden a apostarle fuerte a sus proyectos y seguramente se verán más eventos en donde se busque demostrar el poder de convocatoria. La falta de recursos en las administraciones municipales han venido a afectar a los apoyos que se otorgaban tradicionalmente a las comunidades, escuelas y organizaciones para la realización de los festejos navideños ya que al menos en lo que se refiere a la entrega de dulces estos han sido cancelados por parte del DIF municipal. Esto ha generado inconformidad entre la población que estaba acostumbrada a recibir estos apoyos en estas fechas, aunque la situación es general en todos los municipios, el panorama que se anuncia para el siguiente año y el que se vive actualmente no es para menos, al grado que se ha pedido a los integrantes del cabildo la donación de su "aguinaldo" o bono navideño para solventar estos gastos. En lo que respecta a Tamazunchale al menos se ha mencionado que los regidores no habrán de recibir estos pagos, aunque esto no ha sido confirmado, se ha mencionado que incluso podrían donar la última quincena del año con lo cual poder sacar los pagos que se tienen que realizar a los trabajadores a quienes aun no se les define cuantos días se habrán de pagar de aguinaldo. La situación parece afectar también al comercio local ya que a diferencia de años anteriores la venta de artesanías propias para la celebración de las festividades, incluso se puede observar una plaza vacía prácticamente de puestos tradicionales. Los empleados de gobierno del estado son quizá quienes viven con mayor preocupación debido a que se ha mencionado que en casos como los del CECYTE pudieran no recibir el pago de sus aguinaldos lo que habrá de generar una movilización el día de hoy en varios puntos del estado donde existen este tipo de planteles. Sumándose así a los demás trabajadores sindicalizados que reclaman mejoras laborales y el respeto a su fondo de retiro entre otras demandas, y que los mantienen en protesta en la capital del estado con el riesgo de volver a tomar dependencias estatales en los municipios como medida de presión. Para el caso de la Secretaría de Salud también se pronostican ajustes severos sobre todo en cuanto a la cantidad de personal existente, ya que para el próximo año se anuncia un posible recorte de personal, principalmente a los trabajadores que ingresaron por medio de la empresa de outsourcing. Esto representa un golpe drástico a la economía de algunas regiones donde dependen de este tipo de actividad ya que los empleados de gobierno como los maestros y de dependencias son quienes finalmente hacen el gasto en el comercio local.