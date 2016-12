Apreciaciones Una sorpresa fue la elección de Jorge Eduardo Nieto Sánchez el ex candidato a la diputación local por el Partido Encuentro Social (PES) en el 2015, como el nuevo secretario general del Comité Municipal de la CIOAC. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Nieto Sánchez fue presidente del PES desde el 2014 y después se postuló como candidato a la diputación local pero tras los malos resultados de las elecciones del 2015 y por falta de continuidad de la dirigencia estatal del partido para respaldarlo, poco a poco se fue alejando de él y hasta hace poco se le comenzó a ver en reuniones con el PRD. La llegada de Nieto Sánchez a la CIOAC deja ver que gente cercana a César González García estaría llegando a esa organización que aunque presume no tener fines políticos, al final, apoyan a candidatos del PRD. El empresario Adrián Esper sigue aprovechando las oportunidades que se le presenten para poder hacerse notar y es que este miércoles, invitado por varios amantes de la cultura, estuvo en una fonda ubicada frente a la Plaza Principal. Como se recordará, Adrián Esper irrumpió en la política hace algunos meses con su propuesta de construir una Ecovía pero desde hace tiempo promueve junto con Guadalupe Contreras Pérez, un programa de venta de granos y azúcar a bajo precio. En entrevista con los medios de comunicación expresó que el libramiento Valles-Tamuín fue mal construido porque, excluyó a la ciudad y pese a que pudo unir a esta localidad con el aeropuerto catanero, por falta de conocimiento las autoridades no lo vieron así. Cumpliendo su palabra, la diputada presidenta de la Comisión de Agua Graciela Gaitán Díaz no le aprobó a la DAPAS se aumentara en un 15% las tarifas para el 2017 a los más de 44 mil usuarios. Este día en sesión ordinaria, el pleno solamente avalará el dictamen que emitieron los integrantes de dicha comisión para hacerlo formal. Recordar que en el 2015, la DAPAS pedía un incremento del 25% pero afortunadamente solo les fue aprobado el 15% con la condición que el recurso que ingresara por ese aumento, fuera destinado para la rehabilitación del drenaje, cosa que asegura el titular del organismo Edgardo González Ordaz sí se respetó. La otra condición fue que no avalarían para el siguiente año -es decir este- una nueva solicitud para el 2017 pero a pesar de ello, lo intentaron con los resultados ya mencionados así que, se tendrá que trabajar con el mismo presupuesto para el próximo año. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones