Altos índices delictivos en algunas zonas del municipio La Colonia Guadalupe, Barrio Progreso y la comunidad de Coamila se han visto afectadas. Axtla de Terrazas, SLP.- El Comandante la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPTM) Benjamín Vásquez Jiménez, señaló que hay algunas zonas del municipio en donde se ha incrementado la delincuencia, tal es el caso de la Colonia Guadalupe, Barrio Progreso y la comunidad de Coamila, por lo que afirmó se encuentran atendiendo la situación mediante los recorridos de seguridad y vigilancia. Axtla | Axtla 0 Comentarios La Colonia Guadalupe, Barrio Progreso y la comunidad de Coamila se han visto afectadas. “Por las noches nos encontramos dando cobertura de patrullaje a las colonias que presentan algunos índices de robos para evitar que estos sucedan, los cuales, ya tenemos detectados y corresponde a actos de robo en la Colonia Guadalupe, Barrio Progreso y la localidad de Coamila, que es en donde hemos tenido este tipo de reportes delincuenciales, hechos en donde se ha dado el caso de sustracción ilegal de baterías a vehículos”, explicó Vásquez Jiménez. El titular del departamento municipal de seguridad explicó que en lo que respecta a la Colonia Guadalupe, las casas son muy inseguras, por lo tanto ingresan a ciertos domicilios de manera fácil, en donde han robado herramienta como palas, carretillas, en algunos casos bicicletas. Ante ello, el comandante, realizó algunas sugerencias para evitar los robos a casas habitación “La gente que tiene que salir del municipio pedimos que aseguren bien sus domicilios, puertas, ventanas y que avisen a algún vecino o familiar de confianza para que les den sus vueltas a estos hogares, pero realizando acciones que no denoten que el domicilio se encuentra vacío por temporada de vacaciones.” Finalmente, el director de la policía municipal, señaló que en cuanto a los visitantes, se les pide que hagan caso de las observaciones que les realicen los elementos de seguridad pública y tránsito municipal, así mismo, que no cometan infracciones para que no tengan inconvenientes y molestias y sobre todo que respeten los dispositivos de seguridad para que haya una sana convivencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CAM realiza hoy venta para recolectar fondos Giros mercantiles organiza reunión con vendedores de alcohol Manifestación en el MP por padres de joven fallecido en accidente Reconoce alcalde que tema de bono navideño para cuerpo edilicio no fue fácil Clausura COEPRIS establecimiento que adulteraba bebidas alcohólicas