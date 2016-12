Espejeando Las promesas de nada valen cuando no se transforman en realidades concretas, cuando se quedan en simples palabras son dichos que fácilmente son catalogados como invenciones, pronunciamientos que se expresan al calor de los acontecimientos y a través de los cuales, quien los enuncia, busca ganar el aplauso fácil, sin importar que, al no cumplir con la palabra empeñada, no sólo rompa ilusiones, genere descontento y, en el caso de los gobernantes, quiebre una cualidad tan importante como la de confiablidad, de ahí la relevancia de que no se juegue con el sentir de la población, sobre todo con el de las familias que habitan en regiones como la Sierra y Huasteca del estado de Hidalgo, un sector en el que, así lo revelan estudios efectuados por los órganos responsables de garantizar o procurar el desarrollo social en el estado y país, existen carencias que urge atender, siendo una de las más preponderantes la que se relaciona a la salud, rubro en el que se tienen avances pero también múltiples deficiencias que requieren de especial atención, mismas que, promesa de por medio, asegura habrá de subsanar el actuar gobierno estatal que encabeza Omar Fayad Meneses. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios La advertencia ha sido clara de parte del mandatario estatal, marcando de manera reiterada el interés de que los servidores públicos de los diferentes niveles y muy en especial los que están al servicio del estado, otorguen una atención adecuada a quien se los solicite y más tratándose de espectros de la población que por su origen o condición, se les puede considerar como vulnerables. De ahí que el gobernador del estado le brinde una atención personal a los asuntos que se presentan en la zona norte del estado, lo cual se demuestra en los constantes acercamientos que tiene con esta circunscripción territorial, así como en el apoyo que, atendiendo instrucciones directas, se otorga a quienes, por encontrarse en situación delicada de salud, requieran de traslados de emergencia a los nosocomios que se ubican en la ciudad capital, para lo cual ha dispuesto que desde el helicóptero al servicio de la administración que representa y el aparato que da soporte a los servicios de salud, también lo estén para quienes los necesiten, hecho que no solo es bien visto sino sumamente aplaudido por los oriundos de estas regiones hidalguenses, puesto que deja ver un trato humano, sensible y fraterno de quien tiene bajo su responsabilidad, la nada fácil tarea de gobernar esta entidad federativa. De esta manera y como parte de esta serie de políticas públicas, los huastecos tuvimos la oportunidad de ser testigos de ese compromiso que se tiene con el bienestar de nuestras familias, fuimos participes de un evento histórico a través del cual quedó de manifiesto que solo hace falta disposición y suma de voluntades para que todo proyecto se corone y transforme en realidad. La inauguración de la clínica de hemodiálisis que se instaló en el edificio que se ubica frente a los terrenos donde se encuentran asentados el edificio del Heroico Cuerpo de Bomberos de Huejutla en la colonia Aviación Civil, representa no solo un espacio físico donde se brindará atención a quienes requieran ser objeto de los procedimientos médicos que ahí se ofrecerán, como la hemodiálisis, también un laboratorio y agregan una clínica para detectar el síndrome del metabolismo, por lo que también es una esperanza para, precisamente, para quienes al convertirse en víctimas de un mal tan común en el pueblo mexicano y ya ni se diga en el serrano y huasteco, como lo es la diabetes, pacientes que se tienen detectados a 3500 de los que se estima que un 10 por ciento son candidatos a la hemodiálisis, que con la apertura de esta unidad, la cual fue equipada con equipos de alta calidad y habilitada en tiempo record tal y como lo prometió desde su campaña el hoy mandatario hidalguense, se evitara a muchos de los hombres y mujeres que tenían que acudir hasta otros puntos del estado o país a recibir esta clase de tratamientos, el trasladarse lejos de sus hogares y recibir una atención especializada que les ayude a mejorar de manera significativa, su calidad de vida. Adicional a la clínica, entregó una unidad pasajera para que brinde el servicio de traslado de sus casas a la clínica y su regreso. Sin lugar a dudas que la puesta en marcha de este importante proyecto que ya es una realidad, es ejemplo claro del impulso que se pretende otorgar a esta región e incrementa las expectativas que en su momento generó y sigue generando Omar Fayad Meneses, primero como político, después como representante popular y ahora como el hombre responsable de definir el desarrollo ordenado de cada uno de los puntos geográficos que integran el territorio estatal, crecimiento que debe llegar a todos los lugares, evitando que se concentre en sitios altamente desarrollados y que municipios como los que se concentran en estas bastas y prodigas regiones tan apartadas de las metrópolis, también reciban la atención que merecen mediante obras, programas, proyectos y demás acciones que verdaderamente les representen beneficios directos. Por ello y porque los que somos de aquí originarios ya merecíamos se nos volteara a ver y se concretizara una obra de la magnitud que alcanza esta clínica, ya que atenderá a pacientes de municipios de Jaltocán, Huautla, Atlapexco, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan, Yahualica, Huazalingo, Tlanchinol, Calnali, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Huejutla, se elevan las esperanzas del pueblo serrano y huasteco respecto a lo que está por venir en los próximos años, el inicio del gobierno de Omar Fayad ha sido intenso, sus visitas a la latitud norte del estado son constantes, su palabra se cumple a pocos meses de asumir el cargo, los comentarios entre la población son halagadores respecto a la manera que tiene de hacer gobierno, la dinámica de trabajo para su equipo de colaboradores es exigente y demandante al grado de pugnar porque se erradiquen viejas prácticas, si, precisamente esos muros que aletargaban la llegada de acciones como las que ayer se anunciaron y presenciamos pero que, hoy, parece empiezan a caer y dar muestra de cuando se quiere ayudar, solo hace falta tener la disposición de hacerlo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando