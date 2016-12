Apreciaciones Tras asegurar que ganará la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Asael Hernández dijo ha podido recorrer todo el estado, son más de 7 mil que habrán de votar el próximo domingo que celebren elecciones, sin duda en el PAN esto pareciera “este arroz ya se coció” mire que no hay que ser el gran alquimista para ver lo que va a suceder, ni recorrer a la bola de cristal para adivinar; Alfredo Ortega Appendini solo tiene una vía libre, irse por la vía legal, si es que existe pie para ejecutar alguna situación, aun cuando Asael está cuidando mucho su discurso y su trabajo. La estrategia ha cambiado en el PAN, de un partido centralista con el que siempre era visto, los de la capital encabezando la dirigencia estatal y la planilla, hoy la apertura permea, llevan en la planilla personajes políticos de varias regiones del estado, eso sin duda se verá reflejado en la elección. Ya pesa a favor de Asael la mayoría de comités municipales y el compromiso es fortalecer estructuras de los municipios más alejados como Chapulhuacán, solo les faltaba Tlahuiltepa, en La Misión cuentan con militantes, Pacula, Nicolás Flores, Tasquillo, Alfajayucan, San Salvador, y si bien es cierto no habrá una gran estructura estaban en ese proceso de contar con la estructuras formales, de tal forma que en el 2018 cuenten con esa estructura. Cuestionado sobre la falta de firmeza en los alcaldes que salieron triunfantes en coalición, la salida de Pascual Chárrez de Acción Nacional, tras su anuncio de incursionar en el PRD y la posibilidad de Nicolás González proveniente del PRI. En el caso de Nicolás Flores el alcalde Nicolás González ya lo amarraron por el PAN, va a pertenecer a Acción Nacional, Del caso Ixmiquilpan reconoció los riesgos que se corren en las coalición de facto y que Pascual Chárrez así como estuvo en el PAN ha tenido dos afiliaciones más, pero recordó que se cuenta con un cabildo donde se tiene una representación de Acción Nacional. No se atrevió a criticar esa decisión, pero tampoco abundó, es decir no quiere entrar en dilemas, pero la realidad es que comienzan a especular que el responsable de que Pascual Chárrez tomara la decisión de irse al PRD es Cipriano Chárrez con su actitud belicosa, y es que éste último ya siente pasos en su azotea, siente que Pascual es un riesgo para su imagen, y no lo crea pero ya empieza a pesar esa imagen. Tras veinte años de conflicto en el Arenalito, por fin se logró ver una grieta de serenidad y respeto, el trabajo de conciliación que lleva el actual ayuntamiento junto con gobierno del estado y la participación de la asamblea municipal, por fin comienza a dar frutos a favor de sus propios vecinos. La estrategia del alcalde Pascual Chárrez es la conciliación interna y externa en el municipio, algo nada fácil, pero no imposible. La unión de la comunidad de El Arenalito, donde en dicha localidad se encontraban dos delegados a cargo de la misma y conflicto añejo muy añejo, que había prácticamente dividido a las familia. Los autores del trabajo meticuloso el Sub Secretario del Área de Dirección General de Gobernación, José Luis Pérez Cortés, así como Rubén Oropeza Rangel, Delegado de Gobernación; se llevó a cabo una reunión al interior de esta alcaldía cerca de las 09:30 horas encabezada por José Chárrez Pedraza, Director de Gobierno Municipal; Carolina Marcelo Valera, Síndico Procurador; Roberto Chávez Hernández y Yoel Hernández Torres, Regidores; en conjunto con vecinos de la localidad antes mencionada, representados por Simón Ocampo Mendoza y Aurelio Hernández Frijol, ambos delegados de dicha comunidad. Derivado de su buena voluntad hacen entrega de sus sellos vigentes a efecto de que sean destruidos y posterior a la elección que se llevará a cabo el próximo viernes 23 de diciembre del presente año, se emitirá un sello único para la comunidad El Arenalito; los sellos entregados quedarán bajo resguardo de la Dirección de Gobierno Municipal hasta la fecha de su destrucción. Los acuerdos fueron que ambas partes están de acuerdo en celebrar una elección democrática para elegir a un solo delegado municipal en la comunidad de El Arenalito. Que dicha elección se celebrará en la misma comunidad bajo el voto libre y secreto de cada uno de los ciudadanos (as) miembros activos en la misma, siendo el día viernes 23 de diciembre del presente año, teniendo una apertura de las casillas a las 08:00 a.m. y dando cierre de las mismas a las 15:00 horas bajo el siguiente procedimiento: La Dirección de Gobierno será la encargada de organizar los materiales necesarios para llevar a cabo este proceso y generar un ambiente de respeto y tranquilidad hasta dar los resultados de la elección democrática del delegado que fungirá en el año 2017. Todos los ciudadanos (as) podrán votar siempre y cuando cuenten con una documentación que acredite su radicación en la comunidad de El Arenalito, además deberá contar con la mayoría de edad. Las prioridades y trabajos que tendrá el delegado elegido por la comunidad, en donde se resalta la administración única del agua potable y sus concesiones, la obligación de incentivar a todos los miembros pertenecientes a la comunidad para cumplir con sus responsabilidades. Vaya final inesperado y es importante resaltar que debe esta administración continuar por esa línea de trabajo, para generar voluntades en pro del desarrollo de las mismas comunidades. Este conflicto al Arenalito no les dejaba avanzar en muchas necesidades y las gestiones han sido paralelas, ahora podrán fortalecer este equipo y generar mejores condiciones de apoyo para sus vecinos. El profesor José Chárrez sin duda ha venido dando resultados, lo que por muchos años no habían encontrado la persona idónea para que se comience a avanzar. Pero en el escenario han quedado mudos muchos actores políticos que en el pasado levantaban hasta desplegados señalando el alto grado de violencia de Cipriano Chárrez, organizaciones sociales, que se han quedado callados y hoy por que no dicen si hay un cambio de actitud del gobierno. Además un reclamo eran las organizaciones de balnearios y parques acuáticos también se referían a que el anterior gobierno era pura violencia, hoy no se aprecia que salgan a decir que esto viene cambiando, que se han dado los pasos al menos en no coincidir políticamente pero si en la actitud del actual gobierno ¿era lo que querían o no? O solo era mero formulismo y protagonismo político.