Voy a ganar: Asael Hernández "En el caso de Nicolás Flores el alcalde, Nicolás González, tienen perfectamente la convicción de pertenecer a Acción Nacional, lo ha refrendados una y otra vez, ya tenemos sus documentos", aseguró. Tras asegurar que ganará la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón al presentar a su planilla y posteriormente llevar a cabo un evento con militantes del PAN dijo, ha podido recorrer todo el estado, a más de 7 mil que habrán de votar el próximo domingo le han hecho la propuesta. HIDALGO | Hidalgo 0 Comentarios Asael Hernández Cerón, dijo estar convencidos de que ganarán. "Estamos convencidos que vamos a ganar, tenemos una planilla donde están representadas todas las regiones del estado y que quienes representaban todas las planillas van a fortalecer al proyecto. La mayoría de municipios que gobierna el PAN han refrendado su apoyo a favor de éste proyecto así mismo de los diputados locales sumados", señaló. Además estimó que del total de comités municipales solo dos respaldan a su contrincante, "En esta planilla por primera vez hay una persona de la capital, los demás somos de los municipios, lo que buscamos es un partido más fuerte y que las voces de las diferentes regiones se hagan escuchar en la toma de decisiones que habremos de asumir". Aseguró que tras el proceso donde se eligieron 45 comités municipales, "40 de los mismos son afines a éste proyecto y también a los conejeros estatales que tienen su mayoría y nacional. El equipo que compite con nosotros nomás se quedó con dos. Vamos a sacar este proceso sin mayor problema, no nos estamos confiando". Sobre el reto del 2018 aseguró será mayor que el pasado 5 de julio y es el trabajo en el que se están focalizando. Recordó que cuando tomó las riendas del PAN había más municipios que no contaban con una estructura y que han logrado avanzar, que en la sierra gorda ya contaban con presencia, Chapulhuacán, solo les faltaba Tlahuiltepa, que en La Misión contaban con militantes, Pacula, Nicolás Flores, Tasquillo, Alfajayucan, San Salvador y si bien cierto no habrá una gran estructura estaban en ese proceso de contar con la estructuras formales de tal forma que en el 2018 cuentan con ella. Cuestionado sobre la falta de firmeza en los alcaldes que salieron triunfantes en coalición, la salida de Pascual Chárrez de Acción Nacional, tras su anuncio de incursionar en el PRD y la posibilidad de Nicolás González proveniente del PRI aseguró, "en el caso de Nicolás Flores el alcalde, Nicolás González tienen perfectamente la convicción de pertenecer a Acción Nacional, lo ha refrendados una y otra vez, ya tenemos sus documentos, precisamente para que pueda votar y tomar decisiones. Del caso Ixmiquilpan siempre sabemos que son los riesgos que se corren en las coalición de facto y sabemos que Pascual Chárrez así como estuvo en el PAN ha tenido dos afiliaciones más", pero recordó que se cuenta con un Cabildo donde se tiene una representación de Acción Nacional que va a estar al tanto de que lleve ese gobierno por un camino humanista".