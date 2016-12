Instalados cuatro coheteros en el parque Luis Donaldo Colosio De los 10, apenas 4 se instalaron para iniciar la ventas. Desde temprana hora de este jueves, cuatro vendedores de pirotecnia de los más de diez que son en total, comenzaron a instalarse en la explanada del Parque Luis Donaldo Colosio con el fin de iniciar con la vendimia de fin de año. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PESE A LA LLOVIZNA, DIVERSOS puestos de venta de pirotecnia comenzaron a instalarse desde este jueves en el parque Colosio Uno de ellos Ricardo Ignacio Cardozo Lucio, expresó durante este viernes y a más tardar para el domingo quedarán instalados la totalidad de los vendedores que integran el tianguis. Para ello agregó, solicitaron el permiso con antelación a la Dirección de Comercio, hicieron la notificación debida a Protección Civil y cuentan con el permiso vigente que expide la Secretaría de la Defensa Nacional que regula la venta de material explosivo. “A partir de hoy ya es la venta, ya es la fecha que cada año nos instalamos para que la gente sepa que ya estamos aquí nuevamente para la venta de la pirotecnia” expresó el comerciante. La intención dijo, es retirarse como fecha máxima el 04 de enero pero será una decisión de cada uno de sus compañeros ya que podrán quitarse ese día o antes, dependiendo su ya vendieron lo suficiente o no. Respecto a la llovizna que se presentó este jueves en Valles expresó que espera que mejore o no se agraven las condiciones climáticas ya que hasta el momento no les afecta “así como está y esperemos que no vaya a agravar porque luego la gente no baja al parque” añadió. Cabe recordar que por varios años el tianguis lo conformaron 14 integrantes que cuentan desde hace tiempo con el permiso de la SEDENA pero varios de ellos ya fallecieron por lo cual, la cifra disminuyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Amplió Finanzas su programa de descuentos ante bloqueos Reconoce titular de SSA falta de personal en el Hospital General Dejaron de dar apoyos en la Presidencia por cierre de año Pide el sindicato que la SSA no subcontrate a empleados Regularización en la Buenos Aires: CORETT