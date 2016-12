NSJP favorece a los delincuentes ante desconocimiento de autoridades como primer respondiente: Abogado “Es importante que las instituciones policiales sean capacitadas de manera urgente, debido a que no cuentan con el conocimiento adecuado y así no pueden proceder a su actuar de manera correcta.”, Alfredo Hernández Herrera. Axtla de Terrazas, SLP.- Alfredo Hernández Herrera ex funcionario público y activista político criticó algunos puntos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde una de las desventajas es que el infractor de un delito se convierte en víctima y el victimario en infractor, dejando imposibilitada a las personas de poder defender su integridad física o sus bienes patrimoniales. Axtla | Axtla 0 Comentarios “Es importante que las instituciones policiales sean capacitadas de manera urgente, debido a que no cuentan con el conocimiento adecuado y así no pueden proceder a su actuar de manera correcta”. Y dejando a la policía como una institución preventiva o simple observador, esto porque el infractor tiene que ser captado en flagrancia para que se proceda a su detención. Hizo especial énfasis en que cuando una persona ingresa al domicilio a cometer un hurto o atracó, la ciudadanía no puede responder con violencia o agredir al sujeto, debido a que el nuevo sistema imposibilita a poder defenderse y en caso que uno cuente con alguna arma de fuego con sus debidos permisos correspondientes, el hecho de apuntarla el arma al sujeto, automáticamente el portador se convierte en infractor de la justicia y amerita un castigo como es la cárcel. Contextualizó que los elementos policiales de las diferentes dependencias no cuentan con el conocimiento adecuado para proceder con apego a la ley y necesitan ser urgentemente capacitados para su actuar en bien de la sociedad, la cual es por la que están trabajando en protegerla, en donde sus funciones esta siendo erróneamente aplicadas por que carecen de citados conocimientos. Aseveró que los elementos que integran las corporaciones existentes en la ciudad, se encuentran cometiendo infracciones en contra de la ciudadanía, como es el caso de sustraer o quitar las placas de los vehículos sin las bases legales suficientes, así mismo arrestar a las personas y mantenerlas encarcelas por mas tiempo de lo permitido, siendo una clara privación ilegal de la libertad. “Es importante que las instituciones policiales sean capacitadas de manera urgente, debido a que no cuentan con el conocimiento adecuado y así no pueden proceder a su actuar de manera correcta, en donde la ciudadanía en la única que se ve afectada, por que hay elementos prepotentes y por ende se vuelven parte de un sistema corrupto”, concluyo Hernández Herrera. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Municipio pagará poco más de un millón de pesos en laudos laborales Altos índices delictivos en algunas zonas del municipio CAM realiza hoy venta para recolectar fondos Giros mercantiles organiza reunión con vendedores de alcohol Manifestación en el MP por padres de joven fallecido en accidente