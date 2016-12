Apreciaciones A pesar de que las autoridades de la comunidad de la Cuesta y lugares vecinos señalaban que la carretera del Barrio Chacana a la Cuesta no se encontraba en óptimas condiciones para transitar, ahora esta arteria es la más buscada por los conocedores de estos lugares para salir hacia el crucero Marcelino Zamarrón, mejor conocido como Crucero de Aquismón, esto sobre todo cuando desde hace meses atrás el gobierno del estado anunció que la carretera Tancanhuitz Xolol se estaría reparando pero hasta el momento continúa con una serie de baches que complica la circulación de unidades, mientras que en la carretera de la Cuesta, esta se encuentra en magníficas condiciones para transitar, sin contar con que por la primera durante la temporada de lluvias se registran deslaves y las piedras pueden generar incidentes, como los que ya se han presentado, y es que hace años se registró uno en el cual una piedra cayó sobre una unidad vehicular golpeando a sus tripulantes y la segunda ocasión fue cuando otra piedra cayó frente a un carro generando que el conductor perdiera el control y cayera metros hacia abajo sobre el abismo junto con unos menores que viajaban en el mismo y lo cual se podría evitar si las autoridades estatales, federales y municipales acordaran instalar una malla de protección y se aplicara sellador a las rocas a fin de que no sigan cayendo, pero hasta el momento nadie ha tomado en cuenta este proyecto. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios El hecho de que los recursos del estado no vayan a afectar a los municipios en el próximo año, no significa que estos no vayan a tener complicaciones en el mismo, al menos porque ya se tienen encaminados varios proyectos para conveniar con el gobierno federal, que ante el recorte nacional que se vivirá, ameritará que los municipios aporten más recursos y concretar dichos beneficios que los pobladores demandan, tal es el caso de Tancanhuitz en donde además del recorte de personal, se estará vigilando que los apoyos directos a la ciudadanía sean realmente por necesidad y no solamente por pedir ya que en muchos casos, existen personas que piden algún proyecto productivo o material para construcción y lo venden para comprar aguardiente u otras cosas menos lo necesario para el hogar. A unos cuantos días de que inicie el año, la administración de Tanlajás volverá a tener problemas con los estudiantes, específicamente con los de la universidad de ciencias y artes del potosí extensión Tanlajás, los cuales continúan en espera de ser apoyados por el alcalde Domingo Rodríguez Martell a quien reclaman la falta de apoyos en becas y pago de la renta del local entre otras cosas, pero lo que más les duele es que el edil se comprometió en temporada de campaña en apoyar con las becas a estudiantes y hasta el momento a ningún nivel ha apoyado en este sentido, a pesar de que conoce que muchos de los estudiantes de colegios de bachilleres como de universidad, no cuentan con otro tipo de apoyo para poder seguir estudiando. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones