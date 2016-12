Apreciaciones Ayer venció el plazo dado para la búsqueda de la unidad para la renovación del comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional, y con eso prácticamente se tiene que abrir el sobre con el nombre ganador en donde se revele quien será el ungido por los integrantes del grupo de aspirantes. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Aun así todavía existen quienes le apuestan a que la convocatoria se abra y se someta a votación de consejo dado que no perciben las condiciones a favor, y pretenden al menos poder negociar abiertamente con las canicas en la mano, algo que la dirigencia estatal pretende evitar ya que esto significa mayor desgaste. Por lo pronto se observa poca intensión de sentarse nuevamente a la mesa para dialogar y consensar y con la cercanía de las festividades navideñas todo parece indicar que se habrá de postergar hasta el próximo año lo que viene a generar más expectativa aunque no mayor interés de los priístas ya que la mayoría simplemente le es intramuscular quien quede, y no han ejercido mayor presión para conocer de estos procesos, la prueba es que les impusieron a los aspirantes sin que nadie se quejara. Quienes se suman a la campaña de las posadas con mensaje político son las organizaciones sociales CCAPI que habrá de tener el encuentro con su estructura de comisariados comunales el día de mañana en donde se pretende además de convivir con motivo de las fiestas decembrinas, también mostrar la fuerza con la que cuenta actualmente, ya que aunque de manera callada han mantenido el trabajo con las comunidades. Lo mismo con la organización Sentik, que aprovechando su décimo aniversario habrá de sostener un festejo con todos sus integrantes, teniendo como escenario el estadio deportivo Solidaridad, lo que deja ver que se espera una asistencia multitudinaria, evidentemente también con la intención de demostrar la presencia que mantienen pese a que la oposición mantiene una campaña para mostrar que es un grupo que ha ido en declive. Aun cuando la propia organización reconoce que existe un desgaste natural producto de los periodos de gobierno que ha sostenido desde hace siete años y los dos que le restan, aclara que está lejos de desaparecer, ya que finalmente son referente político en el municipio tanto en las campañas municipales como a nivel distrital y estatal. Otros más que buscan defender su trabajo es el PRD municipal, aun cuando esto lo lleve a la confrontación con su propio comité estatal, asegura que no permitirá que le pase lo que al PAN y simplemente los hagan a un lado en el control del partido, ya que finalmente conforman una estructura de voto duro con la cual se ha conseguido al menos dos espacios en el cabildo en las últimas administraciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones