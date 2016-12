Apreciaciones Trascendió que en la sesión de Cabildo llevada a cabo la tarde de este miércoles en la Presidencia, uno de los puntos a tratar fue el que muchos funcionarios municipales no presentaron su plan de trabajo para el 2017, requisito que según se había dicho, es obligatorio para que puedan tener metas a alcanzar y que ha causado que por lo pronto no se hayan ido de vacaciones en esta semana. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios A partir del 1º de diciembre de este mes dejó de dar la Dirección de Atención a la Ciudadanía, apoyos económicos a la población que diariamente acude ante esa oficina debido al cierre de caja que ya hizo el área de Tesorería desde el pasado 30 de noviembre y ello, ha afectado sobre todo a la población humilde que atraviesan por problemas económicos. Según refiere su titular, se restablecerán los trabajos de manera normal hasta mediados de enero del siguiente año cuando tesorería les libere los recursos para seguir operando consistentes en 32 mil pesos mensuales. Este día por la tarde el actual director de Promotora del Estado estará ofreciendo la posada navideña a quienes forman parte del Grupo Cambio en el salón del Sindicato de Meseros, evento que siempre es muy nutrido porque el ex alcalde cuenta con el respaldo del ex regidor Ángel Hernández Cruz y dirigente de varios sindicatos entre ellos el de albañiles, transportistas, meseros, gastronómicos entre otros más. Se espera la presencia del secretario general del STIAT en el estado y ex diputado local Francisco Martínez Ibarra, de la regidora Elizabeth González Bucio y de dirigentes y líderes de diversos ámbitos de la localidad. También se espera que este viernes por la mañana, el comité que administra al Asilo de Ancianos de Valles muestre en que se han gastado los recursos que han ingresado derivado de los donativos que reciben de parte de empresas privadas y personas particulares así como de las diversas actividades que han llevado a cabo. Por cierto se desconoce si la diputada Xitlálic Sánchez Servín cumplió su compromiso de donar parte de su aguinaldo a dicha institución como la anunciara hace poco más de un mes en una rueda de prensa. La tardanza en la terminación del mural que desde principios de año elabora la artista Pilar Vidales es un tema que ya está siendo tocado por los regidores del Ayuntamiento ya que, se cuestionan del porqué no ha sido culminado a pesar de que llevan cerca de 8 meses los trabajos. Una de las quejas radica en que, el pasillo que comunica la Presidencia de un extremo a otro, por cerca de ocho meses ha estado completamente cerrado precisamente por esos trabajos obligando a personas con alguna discapacidad y adultas a forzosamente pasar las escaleras. A menos de una semana de que se celebre la Noche Buena y la Navidad, personal de la dirección de Servicios Municipales continúa adornando la ciudad con adornos de la temporada y es que según su titular comenzaron tarde los trabajos y es fecha que aún no concluyen cuando en otras localidades quedaron concluidos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones