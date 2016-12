Espejeando La reciente visita que hiciera Omar Fayad Meneses a la huasteca, para la entrega de la clínica de hemodiálisis, una de las pocas promesas que hizo en campaña, y para el encendido del árbol de navidad, evento pospuesto de hace una semana por motivos de clima adverso que no permitió al mandatario trasladarse a la huasteca, tocó dos temas relevantes: El primero, el más sensible, por ser una necesidad real ante una población diabética en la región de algo así como 3,500 personas que padecen esa enfermedad, de las que se estima que un 10 o 15 % de ellas requieren el dializarse para poder sobrevivir cuando menos un tiempo más, tema que en agradecimiento una hija de un paciente en grado avanzado subió a exponer, mientras que su familiar expresaba el mismo agradecimiento, pero con lágrimas disimuladas bajo su cachucha. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Y es que, efectivamente, quienes requieren ese servicio de vida o muerte, tienen que tener disponibles algo así como 20 mil pesos mensuales sólo para traslados, ya sea a Pachuca o a Tampico, aparte de la incomodidad de traslado tres veces a la semana lo que les impide de entrada hacer una vida normal. Más allá de ser una promesa de campaña, no sólo del ahora gobernador, sino también de Raúl Badillo, Daniel Andrade y Norma Andrade, lo trascendente es que se concreta como una de las primera acciones del gobernador brindando el servicio con la mejor tecnología, con los médicos apropiados que no existen en la región, y que además le agregan un laboratorio, una clínica para detectar el síndrome del metabolismo, y trasporte para quienes requieran dializarse, de ida y retorno desde sus casas, todo el servicio gratis para los campesinos y personas de bajos recursos y con costo para quienes pueden pagar. Otro de los mensajes que deja Omar Fayad, entre broma y broma, tiene como destinatario a la clase gobernante, a aquella que entra pidiendo fiado y termina con sendas propiedades y con las camionetas más lujosas convirtiéndose en una descarada ofensa para quienes les otorgaron el privilegio de servir, pero también para quienes tienen la solvencia para llegar al poder y al final hacen lo mismo, al cabo ni se nota. Para todos los que piensen así les reiteró el gobernador la intención de combatir la corrupción, por lo cual prefirió rentar el edificio para instalar la clínica de hemodiálisis, antes que erogar dinero que no tiene, en la respectiva construcción que tiene que ver, dijo, con la conveniencia de llevarse dinero fácil a la bolsa. Más directo no se puede. La clínica realmente se aterriza porque el gobernador tiene ganas de servir, de transformar, es una clínica subrogada, no lo explicó pero se entiende que participa alguna empresa privada que en comunión con gobierno brindarán un servicio de calidad mixto, es decir, con costo para quien pueda y gratis para la clase desprotegida. Otro mensaje más que se pudo apreciar, y que también tiene que ver con la sensibilidad, pero política del mandatario, fue en el sentido de establecer la neutralidad de un gobierno que gobierna para todos, para los morados, rojos, amarillos, azules y de cualquier otro color, ahora llega a un evento en el que hubo libre acceso, sin vallas, con la sencillez que lo caracteriza, con la presencia de un abanico de presidentes municipales con orígenes partidistas distintos, cuidando la forma de nombrar a cada uno, como también sucedió con los dos diputados locales que asistieron, se esmeró en que todos estuvieran integrados en la foto de la inauguración. Hoy se mandó ese mensaje, de que la contienda ya terminó y lo que sigue es trabajar por la región y por el Estado. Y es que en Xantolo quedó un saborcito amargo entre algunos priistas que no les permitieron acceso, incluida su dirigente; entre los comerciantes de la UCLA, incluido su líder, que corrieron la misma suerte y desde lejecitos escucharon el discurso del jefe de Estado; a Marco Antonio Ramos Moguel le fue mejor, le permitieron el acceso pero junto con otros diputados como Luis Vega Cardón, de Ixmiquilpan, quizá porque no los conocían quienes se encargaron de la seguridad, pero no les permitieron integrarse al contingente que recorría la plaza del reloj y mejor se sentaron a esperar pacientemente a que concluyera el recorrido para poder salir de entre las vallas. Detalles que seguramente se salieron de control. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando