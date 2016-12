Apreciaciones Más ruido que verdad en un tris el ayuntamiento les pagó a los ex regidores de Ixmiquilpan, los siete y dos síndicos que estaban pendientes. El mismo Eugenio Contreras asistió por su parte proporcional, aun cuando andaba con aires de divo que si que va a decir la sociedad y ahora hasta honesto resultó. La verdad es que este profesor sólo anduvo en grilla cobrando su quincena sin proponer algo positivo para el pueblo, pero pues finalmente se cumplió con lo que reclamaba el TEEH a pesar del excesivo ruido. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Por otro lado sesiona la H. Asamblea municipal para temas importantes, la primera es que Sonia López Olguín en su intento por ser parte de la nueva dirigencia estatal del PAN pide licencia a la asamblea municipal y deja llegar a su suplente, la mujer tiene otros proyectos y otro futuro político, hay que ver los alcances en este proyecto personal en el que se van a buscar su interés político que es válido y es una decisión personal. En el caso de la licencia Lizbeth Ramírez Clemente, pobrecita, ella sí tiene que dejar el espacio a su suplente porque este es vecino de Capula y ahí si, si es por apoyo al proyecto de Pascual Chárrez Capula tiene mayor peso político de respaldo que la ciudadana que su único mérito es ser una propuesta de su esposo el ex dirigente del PAN Alan Moreno hacia el legislador local Cipriano Chárrez. Alan Moreno se distinguió por ser un testaferro del ahora legislador, nunca entendió su papel como dirigente del PAN municipal y sus movimiento se hicieron de acuerdo a las propuestas del entonces alcalde, todo derivado de como le fuera en la nómina municipal que es y ha sido su mayor logro en el paso por la política. Porque su codependencia como persona ha estado siempre de manifiesto ante la falta de conocimiento en la cuestión política. Nunca entendió el poder de tomar determinaciones por su cuenta, entender siquiera los lineamientos internos de su partido, sólo recibió órdenes de su jefe político. Toman protesta las regidoras suplentes, Felisa Martínez Sotelo y Florentina Bagui Cerro. Otro punto a aprobar por el cabildo es la aceptación de la campaña “El Corazón Nos Une” que consiste en el pago de los contribuyentes, donde los regidores tendrán la propuesta de aprobar el 50 % de descuento de los recargos del impuesto predial en este mes de diciembre. Otro punto importante es la aprobación del cabildo para quien tenga su placa recogida por tránsito municipal la pueda rescatar, no le hace que ya lleve ahí años guardada, éstas tendrán un costo de cien pesos en el presente mes. Verán sobre la autorización para el alcalde y el Instituto Nacional de la Mujer para firmar un convenio donde podrán bajar proyectos. Algo relativamente importante es asignar a la Comisión de Hacienda Municipal la iniciativa de presupuesto de egresos para el ejercicio 2017; Análisis y aprobación de la red de agua potable para la comunidad El Banxu. En la sierra gorda como si el pueblo entero debiera estar feliz y contento en Jacala de Ledezma, el pueblo le agradece después de 20 años el regreso del hijo pródigo, el alcalde Manuel Rivera Pabello se inventó un informe de cien días para dar a conocer el trabajo que dejó comenzado Claudio Salas García, pero el fondo de este evento sólo es el pretexto, un justificante para el despilfarro, quizá se trata de justificar el gasto del festejo del cumpleaños del ex senador José Guadarrama Márquez. El alcalde llegando dijo que Claudio Salas no le había dejado dinero, que se habían llevado todo y las obras como el drenaje de El Calvario, misma que dejó etiquetada el ex alcalde se la va a adjudicar mintiéndole a la gente, eso y otras cosas más empiezan a generar ruido en el municipio. La fiestecita para el ex senador es realmente el objetivo, van a festejar el informe de actividades de los primeros cien días en el auditorio Coronel Alfonso Mayorga Olivares, la invitación trae los logotipos del DIF, CAPAJ Jacala, secretaría de finanzas entre otros. Luego en una segunda invitación resalta otra invitación “debido a su ardua labor que el profesor José Guadarrama Márquez ha desarrollado para el bien de nuestro municipio, hemos tomado la iniciativa de agradecerle festejando su cumpleaños en su hermoso pueblo, sabemos que ha sido pieza fundamental para lograrlo, por tal motivo se invitó para que lo acompañen, el mismo día dos horas después de su informe en el domicilio del alcalde”. El tema ya comienza a ser un murmullo fuerte de descontento, no por José Guadarrama Márquez sino porque no hay dinero para obras pero sí para fiestas particulares y lo más alto de la inconformidad fueron los recientes hechos de descoordinación del municipio con autoridades estatales, pues no cuentan con dependencia de procuración de justicia, ni con oficinas de peritos, mucho menos con una atención rápida de las ambulancias que hay en existencia para levantar heridos o los fallecidos, pero al señor alcalde le acusan que por otro lado se gasta supuestamente el erario del pueblo en fiestas particulares. Ayer por la tarde en un fuerte cerco de seguridad estatal y municipal los dos delegados de San Juanico se sentaron a la mesa con funcionarios municipales y de gobierno del estado para comenzar las negociaciones y salir adelante con un acuerdo donde se permita primero haya elecciones transparentes y vigiladas, donde se escuche al pueblo y se pueda acordar de manera legal y sin conflicto la elección de un solo delegado. Evitar confrontaciones y se pueda caminar de manera pacifica por los acuerdos internos y sobre todo que realmente tengan un delegado en el que puedan descargar los beneficios y de esa manera salir adelante.