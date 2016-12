Tianguistas rentan ilegalmente los espacios: Amelia Núñez Comercio permite presencia de foráneos mientras los locales respetan acuerdos. La difícil situación económica por la que atraviesa el país, la competencia desleal y los permisos que se otorgan de manera indiscriminada por las autoridades locales tienen a los ambulantes afiliados a la CTM en una situación crítica, aseguró la lideresa, Amelia Núñez Ortiz. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Amelia Núñez “Estamos sobreviviendo de milagro, tan es así que dentro del sindicato tenemos compañeros que cada vez tienen menos mercancía, menos ingreso”, aseguró. “Nos invaden los comerciantes libres, quienes vienen venden y se van ¿y los nuestros?, ellos están todo el año aguantando las épocas malas y durante todo el año pagamos a Comercio, a mí me parece injusto que la Dirección de Comercio no tenga mano dura con ellos, den una vuelta por la calle Hidalgo, afuera de Coppel hay vendedores de pan, de fresas, guayabas, de hamacas, etc…, cuando nosotros hemos respetado el acuerdo que ni uno más en la zona centro”, puntualizó. Núñez Ortiz indicó que la organización que encabeza cuenta con el mismo número de afiliados que hace cuatro años y vemos con tristeza que cada día aparecen más puestos en la zona centro, “al día van a verme 3 ó 4 personas para pedirme un espacio en el centro, yo les digo que no pero entonces van con alguien más y al día siguiente ya están instalados”, aseveró. El ambulantaje ha crecido en un 40 por ciento pero no somos nosotros, señaló. En cuanto a la posibilidad de una reubicación, señaló que ella siempre ha sido partidaria de mejorar, “si nos quitan de un lugar donde gano 40 centavos que me pongan en otro donde pueda ganar más”, dijo y añadió que ella misma ha presentado varias alternativas en las que no ha tenido eco. Frontera, Vicente C. Salazar, el IMSS, todo está invadido sin que nadie ponga remedio y en perjuicio del sindicato a pesar de que tiene su registro, su toma de nota, en fin todos los papeles en regla. LA RENTA DE ESPACIOS La dirigente sindical también denunció la renta de espacios en la zona centro hasta en mil 200 pesos, algo que han puesto en conocimiento de la autoridad, esperamos que la autoridad haga lo que corresponde. “El sindicato se está haciendo chiquito pero está creciendo el ambulantaje”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Con Trump o sin él Unifirts seguirá en el estado por muchos años más Otra querella contra dirigente Presupuesto 2017 no contempla incremento para regidores: EGB Sin cumplir Xitlálic Sánchez con donar aguinaldo al Asilo Regidores vigilarán la pronta terminación del mural en la presidencia: Alma Idalia