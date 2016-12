Presupuesto 2017 no contempla incremento para regidores: EGB  

Al preguntarle si no se corre el riesgo de que las próximas administraciones puedan aprovechar la coyuntura para incrementarse los salarios, la edil consideró que puede ser, pero corresponderá a ellos hacer conciencia de que no puede haber tanta desigualdad en los mismos. Sobre el presupuesto de 686 millones de pesos de los cuales el 30 por ciento se va en sueldos, González Bucio indicó que esa es una preocupación que ya se expuso al Presidente Municipal y agregó que en ese sentido al inicio del año próximo serán muchos los trabajadores que concluirán con su contrato y ya no serán requeridas, con lo que se logrará un ahorro en el rubro. Añadió que hay trabajadores de limpieza sindicalizados que ganan 500 pesos a la semana, lo cual es insuficiente y es pensando en esas personas que se aprobó el tabulador.