A pesar de que todo se busca arreglar en lo obscurito en la administración de Axtla de Terrazas, las paredes oyen y trascendió que un grupo de personas se encontraban molestas y a punto de manifestarse ante el pago de un adeudo por parte de la administración con un cheque sin fondos, el cual previamente además habían hecho firmar en blanco, por lo cual estos tuvieron que ser atendidos en el privado de manera directa por el alcalde Julio César Hernández Reséndiz lo que le llevó un tiempo que no tenía ya que además contaba con el compromiso de la asamblea de consejo de desarrollo social en donde los consejeros exigieron la presencia del edil para reclamar entre otras cosas, las irregularidades que existen en el sistema de agua de Picholco, en donde se asegura se tomarán cartas en el asunto a fin de solventar dichas irregularidades.

Hablando de aguinaldos, en el municipio de Tanlajás por fin tras tres reuniones se acordó el pagar un total de 85 días de salario mínimo a cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, incluyendo los regidores a quienes previamente se había pedido donaran su aguinaldo, pero esto no fue del todo agradable al menos para el alcalde Domingo Rodríguez Martell quien amenazó con exponer al escrutinio público la situación financiera en la que se deja a la administración con esta erogación económica que se realizará, a fin de que reproche sobre todo a los sindicalizados su postura de exigir que el pago del aguinaldo incrementara, a pesar de que de la cifra total descontarán el impuesto al valor agregado (IVA) a cada colaborador. Lo criticable es que el alcalde se encuentra molesto con los trabajadores sindicalizados por exigir dicho pago, cuando hay que recordar que dicho sindicato existe por él mismo.

En más de aguinaldos en donde podría haber problemas a pesar de que el acuerdo se haya hecho de forma interna, es en Huehuetlán en donde a unos cuanto meses de haberse integrado a la administración, los trabajadores recibieron 45 días de aguinaldo y durante el presente año se disminuyó a 40 días, lo cual según la ley del trabajador se puede incrementar el salario o el aguinaldo pero no disminuir y la administración podría estar recibiendo observaciones por parte de la auditoria superior del estado o de la federación aun cuando se asegura que todos los trabajadores se encuentran satisfechos con dicha determinación, aunque estos solamente se encuentran esperando los tiempos políticos para sacar a relucir todos estos problemas que actualmente se presentan en la administración municipal.