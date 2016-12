Apreciaciones Aun cuando prácticamente las actividades administrativas en el ayuntamiento ya se encontraban cerradas por el segundo periodo vacacional, ayer se realizaron dos manifestaciones de trabajadores en la zona centro, uno de ellos en la presidencia municipal, pero no por personal del ayuntamiento sino del sistema CECYTE, perteneciente al sindicato SUBCECYTE, quienes reclamaban el pago de sus aguinaldos por parte del gobierno del estado. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto pese a que no depende del municipio sin embargo la intención era generar presión social en distintos puntos del estado para que el mensaje llegara hasta la capital, incluso la amenaza era que si no había cumplimiento se realizaría un bloqueo en el crucero de Tamazunchale hasta que les dieran solución, lo cual finalmente no ocurrió señal de que se pudo llegar a un acuerdo con los trabajadores. La otra manifestación si tiene que ver directamente con el ayuntamiento, ya que los policías municipales finalmente decidieron ejercer presión mediante una reunión sostenida con la representante de la organización policial La Hermandad, conocida principalmente por estar compuesta por policías estatales, aunque ayer dieron muestra que sus alcances cada vez son mayores y ahora abarcan también a los municipios. El reclamo es el pago de los 90 días de aguinaldo a los que reclaman dicen tener derecho por estar estipulado en un acta de cabildo, de ahí que se originara la controversia respecto a si dicho acuerdo está vigente en la actualidad ya que éste se generó cuando el ayuntamiento tenía el apoyo del SUBSEMUN, mismo que en la administración pasada se perdió y ya no se cuenta con dicho recurso para sostener los compromisos con los elementos. De ahí que se haya considerado otorgar únicamente 50 días a los policías, lo que desató la inconformidad que terminaron reclamándole al regidor Jesús Castro por ser precisamente el representante de seguridad pública ante el cabildo, ya que consideraban que estaba más a favor de la parte patronal. Finalmente tras sostener un diálogo el ayuntamiento con la representante legal de La Hermandad se acordó que se les pagarán los 90 días a los policías, con lo cual terminó la inconformidad, aunque se generó el rumor de que solamente será a quienes se encuentran afiliados a dicha organización, mientras que a los demás se les dejaría igual, lo que nuevamente originó la inquietud, pero de esto no había una versión oficial, por lo que se entiende que se aplicará totalmente. Quienes pedían ser considerados también en este paquete son los elementos de reciente ingreso que acaban de firmar un contrato ya que consideran que también tienen derecho a recibir este tipo de beneficio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones