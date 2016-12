Apreciaciones Diversas reacciones negativas causó el oficio que se divulgó a las redes sociales en el cual, el director de la DAPAS Edgardo González Ordaz, le notifica a su director jurídico Andrés Nájera López que a partir del martes 13 volvía a dicho cargo del cual fue depuesto de manera momentánea tras ser acusado de violentar laboralmente a varias empleadas que antes estaban bajo su autoridad. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que en dicho escrito, González Ordaz le expresa a Andrés Nájera que “en atención a su valiente decisiva determinación de solicitar la temporal separación de su tarea que usted dignamente representa y en el que se ha distinguido siempre por su reconocida probidad, solvencia moral y profesional” mientras se realizaba la investigación contra las empleadas acusadas de subirse el sueldo, ya podía desde esa fecha volver a su cargo. Lo que causó indignación fue la forma en como el director del organismo, a pesar de las declaraciones de las empleadas donde lo acusan de misógino, se dirija hacia él de esa manera. Se espera que a la diputada local Xitlálic Sánchez no se le haya olvidado el compromiso hecho hace unas semanas atrás, de donar parte de su aguinaldo al asilo de ancianos de Valles el cual afronta múltiples adversidades ya que hasta la fecha no lo ha hecho. Apenas este jueves, culminó el periodo ordinario en el Congreso del Estado, es decir, los legisladores salieron de vacaciones y tendrán más tiempo de concretar lo que prometieron. Y es que, la diputada si quiere seguir en la política ya sea religiéndose o brincando a otro cargo en el 2018, debe de invertirle recurso, tiempo, hacerse ver ya que a un año de su gestión como tal solo es vista cuando viene el gobernador del estado a entregar obras a la región. Recordemos a su antecesor Alfonso Díaz de León Guillén quien impulsado por la coalición PRI-PVEM-PANAL logró ganar esa curul en el 2012 pero se olvidó de su distrito, no regresó, no cumplió sus compromisos, ni visitó a su gente y cuando se postuló en el 2015 la población no lo eligió. Continúan las inconformidades entre los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado y es que, este viernes personal que labora en los Juzgados al sur de la ciudad, realizaron una protesta y externaron que no se les ha pagado el fondo de ahorro y lo peor del caso es que, ya salieron de vacaciones y no habrá nadie en oficinas que después les puedan hacer el pago. En donde también estuvieron a punto de brotar las inconformidades, fue en el subsistema Colegio de Bachilleres ya que, en esta semana de boca en boca fue corriéndose el rumor que la dirección general solo les pagaría la mitad de los días de aguinaldo al personal sindicalizado y aunque al final pudieron llegarse a acuerdos para que fuera en una sola exhibición, si generó enojo en el personal docente y administrativo pero al final se calmaron los ánimos. Antorchistas de Valles ya daban por hecho que este viernes, recibirían de manos del alcalde las 2 mil cobijas y 2 mil 500 bolsas de dulces que les habían desde hace cerca de dos semanas, al grado tal que habían organizado diversas posadas en sectores donde la organización tiene presencia, sin embargo, de último momento les dijeron que siempre no. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones