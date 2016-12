UICSLP fomentan cuidado del medio ambiente a través del reciclaje Por segunda ocasión se lleva a cabo la creación de diferentes objetos extraídos de las computadoras que son tiradas a la basura, con el fin de poder obtener recurso para mantener la licenciatura de Informática e impulsar el cuidado de la naturaleza disminuyendo la contaminación. En la feria de la Tecnología y la Ciencia, jóvenes Universitarios buscan que la población pueda conocer las diferentes formas de poder aprovechar los materiales que son tirados a la basura, así mismo de disminuir el problema de contaminación. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Docentes y alumnos de la escuela Intercultural de Mecatlán. Carlos Alberto Santos Lázaro, Julia Hernández y Georgina Antonio Morales, realizaron la exposición con el fin de que los niños desde pequeños aprendan a aprovechar los recursos que son tirados a la basura, los cuales se pueden realizar con computadoras que ya no sirven la creación de collares, aretes, llaveros, cuadernos, anillos, cestos de basura, porta retratos, reloj, con el fin de poder ayudar al medio ambiente a no contaminarlo. Expresaron, “dentro de la Licenciatura de Informática de la escuela Intercultural de Mecatlán, se ha aprendido a través del apoyo del Coordinador José Fernando Chávez Vargas y la responsable de la UICSLP, María de los Ángeles Tangoa V, que se debe trabajar coordinadamente y buscando nuevas alternativas de aprovechar las cosas que nos rodea trabajando ya por segunda ocasión en la creación de diferentes objetos extraídos de las computadoras que son tiradas a la basura, con el fin de poder obtener recurso para mantener nuestra licenciatura, así mismo impulsando el cuidado de la naturaleza disminuyendo la contaminación”. Indicó, “este trabajo se sigue realizando con el fin de poder obtener recurso que es destinado para sostener nuestro estudio, buscando que la gente le guste lo creativo que se realiza solo con piezas que muchas veces son tiradas, así mismo estamos recibiendo por parte de escuelas la donación de CPU que ya no sirvan para seguir obteniendo recurso y poder logar salir bien en este paso de nuestra vida que significa de valor para tener nuestra licenciatura ayudándonos y ayudando al medio ambiente a estar mejor”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA UBR realizará posada para sus pacientes Inició festival navideño en la plaza principal Trabajan para mejorar jabón natural con plantas medicinales ZONA 013 Supervisión trabaja en coordinación con docentes En trámites mejora de infraestructura de la Secundaria “Mártires de Cananea”