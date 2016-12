Proyecto cultural en el CERESO truncado por falta de recurso La falta de instrumentos musicales uno de los principales obstáculos HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Sergio Felipe Amador Rivera. Jaltocán, Hgo.- El proyecto cultural que inició hace apenas algunos meses, con el cual se buscaba formar grupos de danza y una rondalla con reclusos del Centro de Readaptación Social (CERESO) La Lima, ubicado en este municipio, fue truncado debido a la falta de recursos y apoyo para la adquisición de instrumentos y vestimenta. Informó lo anterior Sergio Felipe Amador Rivera, Presidente del Grupo Cultural Xaltocan, quien explicó que hace algunos meses se había iniciado un proyecto con reclusos y reclusas del CERESO, con el objetivo de que su estancia ahí fuera más amena y a la vez se organizaran eventos dentro del mismo centro penitenciario donde se fortaleciera la cultura. Sin embargo a pesar de que un buen número de internos mostraron interés y acudieron al taller de música, dicho proyecto quedo a medias debido a la falta de algunos instrumentos como guitarras, requinto, tercerolas, tololoche, los cuales eran indispensables para equipar a la rondalla, a pesar de eso se inició con los pocos instrumentos que tenían, “pero lógicamente los reclusos no contaban con dinero para adquirir guitarras ni otros instrumentos, por eso no fue posible avanzar”, señaló el profesor. Amador Rivera dijo que con apoyo del anterior Director del CERESO se había planeado visitar los municipios de la región para solicitarles a los nuevos alcaldes ayuda para adquirir algunos instrumentos, así como vestuario para un grupo de danza, el cual también no fue posible por falta de recursos, explicó que posteriormente hubo cambios dentro del centro penitenciario y no ha habido acercamiento para dar continuidad con el proyecto. “Nosotros hacemos esto de corazón, no hemos tenido ningún interés más que el de fomentar la cultural por ello no hemos cobrado ningún peso, pero estamos en espera de que dialogar nuevamente para dar continuidad al proyecto al cual esperamos nos apoyen los alcaldes”, enfatizó Amador Rivera. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Continúa el problema de vagancia de animales en el municipio Realizan entrega de pólizas a jefas de familia y apoyos Con gran entusiasmo jaltocanenses participaron en encendido del árbol Por reubicaciones temporales hay inconformidad entre comerciantes Centro de Salud y DIF exhortan a personas con discapacidad a enlistarse