Alcaldesa deseó a las familias una feliz navidad y año nuevo

La presidenta municipal encabezó el encendido del árbol navideño. Huautla, Hgo. A pesar del mal clima que prevaleció durante la tarde y noche del pasado jueves, no fue impedimento para que las familias huautlenses acompañaran a la alcaldesa, Martha Hernández Velasco en el encendido del árbol navideño. El evento inició cerca de las 19:00 horas en la explanada de la presidencia en donde hizo acto de presencia la presidenta municipal, acompañada de los integrantes de la Asamblea, quienes fueron fieles testigos del espectáculo que protagonizaron los alumnos de los centros educativos. De esa forma, llamó la atención del coro conformado por varios alumnos que entonaron los tradicionales villancicos bajo la dirección del ex director de cultura, José Luis Castelán Gómez. Fue así con la presentación de varios números artísticos, así como de un show de payasos en donde la gente se divirtió pese a la lluvia que se presentó y que no fue motivo para pasar por alto esta actividad que se ha venido realizando año tras año para enaltecer las fiestas decembrinas. En ese sentido, la presidenta municipal, Martha Hernández Velasco, deseó a las familias huautlenses una feliz navidad y año nuevo; afirmó que uno de sus deseos es que se cumplan cada uno de sus objetivos durante el próximo año que está por empezar. Reiteró que su compromiso es seguir velando por los intereses del municipio y sus comunidades, por lo que seguirá trabajando de la mano con cada una de las autoridades; finalmente el evento concluyó con la presentación del grupo Carro Show, el cual fue un deleite para los presentes.