Espejeando Nunca pensaron que una actividad que conocían ampliamente y que representaba algo tan cotidiano en sus vidas, se convertiría en la causante de su desgracia. Jamás imaginaron que el oficio que les permitía sustento sería noticia a nivel nacional, pero no por lo maravilloso y colorido de sus creaciones sino por la historia trágica que los envolvió, así, de repente, en un mar de angustia y desesperación. Todo ocurrió tan de pronto que no hubo tiempo de reaccionar, era un día como cualquier otro, los materiales estaban dispuestos y era hora de comenzar el manipuleo de cada uno de ellos, de pronto el ambiente tranquilo se tornó hostil, violento, agresivo, todo era caos, el ruido de la explosión traspasó los muros de las viviendas cercanas, la alerta generó el movimiento rápido de cuerpos de seguridad que en unos cuantos minutos comenzaron a llegar al lugar de los hechos, la quietud que se respiraba en el ambiente hasta hace unos instantes, se transformó en el ulular de sirenas, en gritos de auxilio, en el ir y venir de paramédicos y policías, de uniformados que se paseaban de un lado a otro dando indicaciones, con rostros llenos de angustia, con miradas incrédulas ante la magnitud del evento que tenían frente a sus ojos. Tres personas, todos ellas trabajadoras, sin mayor pecado que el de haber salido a laborar como lo hacían de manera común, siempre con la esperanza de cumplir con los compromisos pactados y con la firme idea de regresar a casa, de volver a ver a sus familias, de decirles un buenas noches y al otro día regresar, como siempre lo hacían, al lugar donde elaboraban esos productos artesanales, esos que suben al cielo y brillan, los que causan estruendo cuando se enciende la mecha que forma parte de sus cuerpos y el fuego alcanza la pólvora, esa sustancia que, precisamente, los mantenía al borde de la muerte, esa feroz justiciera que, a final de cuentas, lograría su cometido, tres almas artesanas que, en medio del trajín de patrullas y ambulancias, agonizaban, tres personas, como usted o como yo, que se aferraban a esta existencia, sin saber a ciencia cierta lo que había pasado, sin conocer que sería de ellos o de esa familia que les esperaba en casa, sin poder soportar el intenso olor a pólvora quemada que deambulaba en el aire que circulaba entre el conjunto de chozas de aquel famoso "polvorín" de la región de la Huasteca. La historia, la de siempre, la que ya es común entre quienes se dedican a elaborar los "cohetes", esos artículos que suelen ser causantes de alegrías, que son parte esencial de los festejos, que se convierten en la banda sonora de toda fiesta que se respete y que hoy, cosa contradictoria, eran causa de todo tipo de sentimientos menos de la algarabía a la que, por lo regular, hacen comparsa. ¿Responsables?, quienes, ¿hay muchos?, si, desde los que tienen por encomienda vigilar el correcto funcionamiento e instalación de estos sitios, de los que rara vez los visitan para constatar que aquellas medidas de seguridad que se deben cubrir y que supuestamente están subsanadas, sean respetadas a cabalidad pero también lo son quienes a sabiendas de los riesgos que conlleva la actividad que realizan, no se preocupan por realizarla en un entorno verdaderamente seguro. Cierto es que todo empleo, por muy sencillo que parezca, tiene sus vicisitudes, más también resulta positivo que existen protocolos a seguir, equipos que protegen y facilitan las tareas que se realizan, todo ello para evitar accidentes con desenlaces fatales, no obstante también es verdad que de existir una correcta y constante vigilancia esta clase de eventualidades no tendrían por qué acontecer de manera tan recurrente, arrojando siempre los mismos resultados y las mismas causas, dejando una estela de zozobra e incredulidad en la población y sobre todo en los que relatamos la realidad social, realidades que, como la aquí descrita, no cambian y que todo parece indicar, están condenadas a repetirse una y otra vez…