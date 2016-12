Entregan recursos a beneficiarios del PAMYC Evento que fue encabezado por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Los proyectos serán con la finalidad de seguir impulsando la cultura en el municipio. Huautla, Hgo. En días pasados beneficiarios del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, en su edición 2016, les fueron entregados los apoyos monetarios de manos del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses. Como se recordará, estos proyectos fueron ingresados en la anterior administración municipal y fue precisamente el ex director de Cultura, quien acompañó al grupo de beneficiarios. Así mismo recibieron los apoyos para tres bandas de viento: Acatepec, Telesecundaria de Acatepec y Huemaco; 2 Danzas: Chicomexochitl de La mesa y danza Las Carmelitas de la comunidad de Cuatenahuatl También un taller de Huapangueros, de Tepexquimitl y un trio de la localidad de Coamitla. Por su parte, Alejandro Castelán Gómez, director de Cultura, dio a conocer en días pasados que mantuvieron un contacto cercano con el grupo de beneficiarios a quienes ya les habían autorizado dichos proyectos pero que aún no recibían el apoyo monetario. Declaró que el actual gobierno que encabeza Martha Hernández Velasco será crucial el apoyo a la cultura y tradiciones de este municipio, sobre todo que existe una infinidad de valores que algunos de ellos se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Afirmó que ahora corresponderá dar seguimiento a cada uno de los proyectos, así como respaldarlos mediante una carta aval, pero sobre todo, recomendar a los beneficiarios dar un buen uso a los recursos que serán utilizados para seguir impulsando la cultura desde sus comunidades. Por otro lado, el ex director de Cultura, José Luis Castelán Gómez, quien acompañó a la entrega de los apoyos dijo “Gracias señor Gobernador por impulsar la cultura de Hidalgo, gracias a culturales populares por seguirme considerando en su equipo de trabajo, gracias Maestra Nidia Ramos Castañeda y gracias a los beneficiados de este programa por haber confiado en mi humilde persona y lo seguiremos haciendo por el engrandecimiento de mi querido Huautla al que amo tanto”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Benefician a vecinos con proyectos bovinos Empoderan a la mujer a través de cursos para su autonomía financiera Alcaldesa deseó a las familias una feliz navidad y año nuevo Sin rastros de la camioneta robada Alcaldesas reconocen esfuerzo del gobierno por apoyar a la huasteca